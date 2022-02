France-Algérie: inauguration à Amboise d'une stèle en hommage à l'émir Abdelkader

C'est ce samedi 5 février 2022 qu'une stèle en hommage à l'émir Abdelkader (ou Abd el-Kader) est inaugurée dans la ville d'Amboise (région Centre-Val-de-Loire). Né en 1807, l'homme a tenu tête à l'armée française au début du XIXe siècle pendant une quinzaine d'années avant de déposer les armes. Il a été emprisonné en France pendant quatre ans, dans des conditions difficiles. Par la suite, il a été un des premiers à essayer de développer un dialogue interreligieux.

La stèle, en hommage à l'émir Abdelkader, et inaugurée dans la ville d'Amboise, dans le département d'Indre-et-Loire, ce samedi 5 février, est l'une des initiatives préconisées par le rapport Stora qui cherche à réconcilier la France et l'Algérie, alors que l'on va fêter, le mois prochain, le 60e anniversaire des accords d'Évian.

Un « visionnaire »

Pour Florence Hudovicz, conservatrice du patrimoine et commissaire de l'exposition Abd el-Kader prévue en avril 2022 au Mucem à Marseille, la personnalité de l'émir incarne le dialogue : « On s’est rendu compte quand même que, à travers son expérience de vie, de résistant, de religieux, d’enseignant, il a su être visionnaire, en tout cas dégager quelque chose de toute cette expérience qui était un dialogue possible entre l’Occident et l’Orient, entre les rives du nord et les rives du sud de la Méditerranée et montrer qu’en dépit de toute l’hostilité, de la violence subie, il demeurait un dialogue possible et que c’était cela peut-être qui était le plus important. »

« Capacité d'ouverture »

« Et c’est sans doute, dit encore Florence Hudovicz, les raisons pour lesquelles aujourd’hui encore, de nombreuses personnes s’intéressent à Abdelkader à cause de cette capacité d’ouverture envers et contre tout. Il a été un homme dur, il s’est battu. Et en même temps, il a eu cette espèce de capacité à avancer finalement et à se dire, finalement il y a un constat à faire et ce constat, c’est qu’il faut raisonner autrement et voilà comment moi, je vous propose de raisonner autrement. C’est vraiment cette capacité à saisir ce qui se passe et à essayer de faire en sorte qu’on dépasse l’histoire telle qu’elle se fige qui sans doute fait qu’encore aujourd’hui, il demeure présent ».

Pourquoi Amboise? L'émir Abdelkader mène la lutte contre la conquête de l'Algérie par la France au milieu du XIXe siècle. Mais, après de premiers succès, Abdelkader se rend aux Français le 21 décembre 1847. L'émir, sa famille et ses fidèles furent détenus en France, d'abord au fort Lamalgue à Toulon, puis à Pau, et en novembre 1848, ils furent finalement transférés au château d'Amboise. Le 16 octobre 1852, Abdelkader est libéré par l'empereur Napoléon III.

Le Mucem, à Marseille, lui consacre une exposition, prévue du 6 avril au 22 août 2022.

