Présidentielle française: duel à distance entre Le Pen et Zemmour

Ce samedi 5 février, Éric Zemmour était dans le Nord, une région où sa rivale du Rassemblement national (RN) fait habituellement de bons scores. Marine Le Pen, elle-aussi, était en meeting ce samedi à Reims. Les deux candidats d'extrême droite ont tenté d'installer une dynamique en leur faveur.

Publicité Lire la suite

C'était son premier meeting de campagne. Marine Le Pen a mobilisé ses troupes à Reims. Devant plus de 3 000 élus, militants et sympathisants, la candidate du Rassemblement national a présenté son projet à 63 jours du premier tour de la présidentielle.

Son rival Éric Zemmour était en meeting à 200 kilomètres de là avec environ 6 000 personnes. Mais Marine Le Pen a préféré l'ignorer et cibler Emmanuel Macron, souligne notre envoyé spécial Julien Chavanne.

Pas une seule fois, elle n'aura prononcé son nom. Marine Le Pen aura soigneusement évité de parler d'Éric Zemmour. Ses coups, elle les a réservé presque exclusivement à Emmanuel Macron : « Emmanuel Macron n'est pas seulement méprisant, il est déprimant »

Bousculée à l'intérieur, humiliée à l'extérieur, la France dégringole dans le classement des puissances affaiblie par les erreurs, la vanté et le cynisme d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national Julien Chavanne

Une cible, le président sortant, et des alliés politiques à travers l'Europe : de Matteo Salvini, en Italie, à Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, pour asseoir sa crédibilité.

Marine Le Pen parle d'elle

Changement de ton au bout d'une heure de discours. Marine Le Pen quitte son pupitre, s'avance vers la foule, pour parler d'elle, de l'attentat contre son père quand elle avait 8 ans et de sa famille.

« Vous savez, j'ai connu la violence politique quand j'étais petite fille. À l'école. On m'a fait payer l'engagement de mon père. Et puis je suis devenue maman, vite, d'une famille nombreuse. Vite. Trois enfants en moins d'un an. Je sais la difficulté psychologique que ça représente d'être en même temps le papa et la maman. »

Marine Le Pen joue la carte personnelle comme jamais. Une tentative inédite pour distancer ses adversaires.

Éric Zemmour loue la « France qui travaille »

Pendant ce temps-là à Lille, Éric Zemmour, l'autre candidat d'extrême droite, a consacré son meeting à louer la « France qui travaille » et à parler pouvoir d'achat. C'est sur ce thème cher à la droite et à la gauche, que le candidat de Reconquête! a décidé d'insister même si ses thèmes de prédilection ne sont jamais bien loin, rapporte notre envoyé spécial, Pierre Olivier.

Sur les terres défavorisées du nord de la France, la promesse d'Éric Zemmour était claire : parler salaire et imposition. « Tous les candidats répètent en boucle qu'ils sont "le" candidat du pouvoir d'achat. Oui, je les écoute depuis des semaines, et en réalité, de la droite jusqu'à la gauche, ils disent tous la même chose : ils ne disent rien. »

Éric Zemmour déroule ses propositions, attaque Valérie Pécresse, et Emmanuel Macron, sur le pouvoir d'achat donc. Mais rapidement, son obsession migratoire revient au galop : « Savez-vous qu'en plus d'un hébergement gratuit, nous donnons à chaque demandeur d'asile pendant près d'un an une carte bancaire créditée de 430 euros par mois afin que celui-ci puisse dépenser tranquillement l'argent de vos impôts ? »

Galvanisé devant plus de 6 000 personnes, Éric Zemmour flatte son auditoire, sans jamais citer Marine le Pen. « RSA, allocations familiales, aide au logement. Il n'est plus admissible que votre fiche de paie vienne financer l'assistanat des étrangers. »

Mélanger pouvoir d'achat et immigration, un cocktail savamment dosé par Éric Zemmour pour tenter de séduire de nouveaux électeurs, sur ces terres d'habitude acquises à Marine le Pen.

Je vais vous dire quelque chose mes amis, l'argent magique n'existe pas. L'argent public, l'argent théorique, l'argent gratuit, leurs belles promesses, tout cela n'existe pas. Ils sont en train de vous acheter avec votre propre argent. Éric Zemmour, candidat de Reconquête! Pierre Olivier

Un dernier sondage donne à nouveau Marine Le Pen au coude à coude avec Éric Zemmour alors que la campagne est toujours suspendue à l'annonce de candidature d'Emmanuel Macron.

► À lire aussi : Présidentielle française: Marine Le Pen derrière Éric Zemmour dans la chasse aux parrainages

Volonté de « saboter » la campagne de Marine Le Pen

Pour Jordan Bardella, le président du RN, Éric Zemmour a la volonté de saboter la campagne de Marine Le Pen.

Il y a une volonté chez Éric Zemmour, une obsession de parasiter la campagne de Marine Le Pen. Il ne parle jamais d'Emmanuel Macron. Notre adversaire à nous, c'est Emmanuel Macron, ça n'est pas Éric Zemmour, qui, je l'espère appellera à voter pour Marine Le Pen au second tour s'il est un patriote sincère, ce que je crois. Jordan Bardella, président du Rassemblement national Julien Chavanne

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne