Présidentielle française: Valérie Pécresse à la conquête des classes populaires

Pour tenter d’élargir sa base électorale, la candidate de la droite était ce vendredi dans les Ardennes, département en difficultés économiques du nord-est de la France, pour parler pouvoir d’achat aux classes populaires et aux jeunes auprès desquels elle est à la peine.

Avec notre envoyée spéciale à Charleville-Mézières, Lucile Gimberg

En perte de vitesse dans les sondages, selon lesquels elle bataille avec la candidate d’extrême droite Marine Le Pen pour gagner son ticket pour le second tour face à Emmanuel Macron, Valérie Pécresse assure qu’elle accélère le rythme. Elle qui a essuyé cette semaine les premières critiques de son propre camp contre une campagne jugée pas assez transgressive.

Aussi, c'est sur ces terres désindustrialisées des Ardennes qu'elle s'est rendue pour s'ouvrir à d'autres électeurs, là où le chômage dépasse 20% dans certaines communes, et où nombre d’habitants vivent des minimas sociaux. Résultat : le Rassemblement national rafle la mise.

Le député LR local Pierre Cordier : « Marine Le Pen a fait 49,3% des voix au deuxième tour des élections présidentielles dans les Ardennes. Cela vous donne une idée de la colère ambiante qui existait déjà en 2017. »

Et ces derniers mois, les prix de l’énergie et des carburants explosent, déplore Daniel, cheminot à la retraite à Signy-l’Abbaye : « On a besoin de la voiture continuellement, pour des démarches administratives. L'essence à deux euros, c'est de la folie. »

Un ouvrier dont l’usine de tuberie menace de fermer, une mère célibataire qui peine à s’acheter un logement… Dans le hangar d’une entreprise locale, c’est à ces Français en difficultés que Valérie Pécresse est venue s’adresser. Avec une promesse : que le travail paye plus. « Une hausse des salaires dès cet été et un engagement de 10% des salaires net sur le quinquennat. »

Pour faire la différence avec Marine Le Pen, la candidate de la droite tacle : « Si on veut redonner du pouvoir d'achat, faudra baisser les taxes, faudra baisser les impôts. Donc il faudra faire aussi des économies. Madame Le Pen a mis son parti en faillite et aujourd'hui, elle ne nous propose que des nouvelles dépenses, ce n'est pas crédible. »

Mais Gérard, ancien prof de français, n’y croit plus : « C'est un coup de com' quoi. D'ailleurs, que ce soit Mélenchon, Hidalgo, c'est exactement la même chose. »

