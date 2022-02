Le Forum de l'islam de France a tenu sa première séance plénière

Une centaine de dirigeants de mosquées, imams, membres de la société civile et responsables associatifs, venus de tout le pays, était réunie ce samedi 5 février à l'initiative de l'État pour garantir une meilleure représentativité de la deuxième religion de France.

Sur le papier, le Forif, Forum de l'islam de France, va devoir prendre la place d'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Il doit remplacer le CFCM.

Ce forum est une initiative du ministère de l'Intérieur qui en a choisi la centaine de membres, et s'il répète à l'envi qu'il ne souhaite pas interférer dans les affaires de l'islam, le ministre Gérald Darmanin acte donc la fin d'un système mis en place il y a 20 ans.

« Le CFCM aura rempli son rôle et donc on en a tiré une conclusion, a déclaré le ministre. Depuis un an, nous travaillons à cela. Et les mosquées indépendantes qui représentent plus de 60% des mosquées qui ne sont pas affiliées à une fédération, je crois, sont heureuses que nous ouvrons le champ des représentants d'aujourd'hui. »

Il faut une représentation plus proche du terrain, moins parisienne. Le constat est partagé par Mohamed Moussaoui, le président pour quelques jours encore du CFCM. Il craint cependant que le Forif ne puisse pas s'attaquer à tous les problèmes : « Une démarche participative, qui s'appuie sur les acteurs locaux et non pas sur les fédérations, ça, je pense, c'est le point central. Après, la question du financement n'a pas été évoquée et je pense que sans résoudre la question du financement, toutes les propositions ne pourront prospérer. »

Le Forif est en effet composé de quatre groupes de travail et cette question n'est pas abordée, même s'il n'est pas exclu de l'y intégrer à l'avenir.

« Un lieu d'échange, un lieu de réflexion »

Dans ce contexte la création du Forif est une bonne chose pour Kamel Kabtane, le recteur de la Grande mosquée de Lyon, même si à ses yeux, il reste encore des choses à améliorer pour mieux représenter la communauté.

Je pense qu'on a clarifié les choses aujourd'hui [...] Le Forif n'est pas la représentation des musulmans, il est un lieu d'échange, un lieu de réflexion, un lieu qui va permettre aux gens de mieux se connaitre, peut-être pour être les interlocuteurs de demain. Kamel Kabtane, recteur de la Grande mosquée de Lyon Simon Rozé

