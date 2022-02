Thierry Gras, le coiffeur qui met les cheveux au service de l’environnement

Coiffeur dans le Var depuis près de 30 ans, Thierry Gras a créé l’association Coiffeurs Justes en 2015. Elle récolte des cheveux chez des coiffeurs partenaires afin de les recycler pour en faire toutes sortes d’outils visant à préserver l’environnement. Portrait d’un passionné du cheveu.

« C’est une question que mes clients me posent depuis près de 30 ans "qu’est-ce que vous faite de tous ces cheveux ?" », lance Thierry Gras. Ce coiffeur installé à Saint-Zacharie dans le Var a donc eu l’idée de les recycler par le biais de l’association Coiffeurs Juste qu’il a créée en 2015. « Je trouvais dommage de jeter tous ces cheveux aux qualités hallucinantes qui finalement ne sont pas un déchet car c’est une matière première depuis des siècles », explique-t-il.

Le principe est simple : des coiffeurs s’inscrivent à son association moyennant une cotisation annuelle de 25 euros et lui envoient régulièrement les cheveux qu’ils récupèrent. « On reçoit en général une tonne par semaine », précise Thierry Gras. Tous ces cheveux sont ensuite transmis à des Esat (Établissements et services d'accompagnement par le travail) ou des ACI (Ateliers et chantier d'insertion) qui se chargent de fabriquer des boudins de cheveux destinés à la dépollution qui sont ensuite vendu à l’entreprise ECOFHAIR qui se charge de leur commercialisation mais aussi de la récupération des boudins souillés.

Des boudins de cheveux utilisés lors la marée noire de l'Amoco Cadiz

Ces boudins de dépollution ne sont pas nouveaux mais il a fallu beaucoup de temps avant qu’ils soient utilisés à grande échelle. « En 1978 quand il y a eu l’Amoco Cadiz en Bretagne, c’est là que les boudins de cheveux ont été utilisés pour la première fois par des pêcheurs bretons, raconte Thierry Gras. À l’époque en Bretagne, on utilisait déjà des cheveux pour enlever le gras en cuisine, un pêcheur s’est donc dit mais pourquoi on ne mettrait pas des cheveux dans nos filets ? ». La méthode a fait ses preuves car le cheveu est à la fois lipophile, il retient le gras, et hydrophile, il retient l’eau. Ces boudins font donc des merveilles pour retenir les hydrocarbures et les empêcher de se répandre dans la mer. La méthode est d’ailleurs réutilisée en 2010 lors de la marée noire provoquée par la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, sous l’impulsion de l’association américaine Matter of Trust.

Depuis sa création en 2015, Coiffeurs Justes a ainsi été sollicité sur plusieurs situations d’urgence. Lors de la marée noire du Wakashio en juillet 2020, Thierry Gras et son association ont fait parvenir des vidéos expliquant comment confectionner des boudins de cheveux aux associations mauriciennes. L’envoi sur l’île de 20 tonnes de cheveux a même été envisagé mais rendu impossible pour diverses raisons administratives, notamment une loi empêchant l’envoi de déchets, car ces cheveux coupés sont bien considérés comme tels par la loi, à l’étranger.

Plus récemment, les Coiffeurs Justes ont également été sollicités lors de la marée noire qui a touché les côtes du Pérou. « Des associations nous ont contacté, on leur a envoyé des vidéos pour leur expliquer comment faire et ensuite on les a mis en lien avec Matter of Trust parce que sur le continent américain, cela semble quand même plus écologique que l’aide viennent des États-Unis », explique Thierry Gras.

« L'idée, c'est aussi de prévenir »

Le coiffeur de 53 ans le concède, aujourd’hui, son association répond en premier lieu à des situations d’urgence. L’association a, par exemple, créé des kits d’intervention d’urgence qui viennent se substituer à des boudins synthétiques fait à partir de plastique et souvent produits en Chine. Mais les Coiffeurs Justes voient plus loin. « On s’est positionnés sur un autre créneau, l’idée c’est aussi de prévenir », détaille Thierry Gras. L’association a donc lancé un boudin de fond de cale qui se place dans la cale des bateaux et qui absorbe les fuites d’hydrocarbures avant même que celles-ci ne puissent être évacuées vers la mer. Les Coiffeurs Justes ont également le projet d’équiper des stations-services et ils planchent sur des coussins de cheveux qui pourraient servir à la dépollution des récupérateurs d’eaux pluviales, avant que cette eau ne soit renvoyée dans les rivières.

L’activité de l’association est en plein essor. « J’ai deux hangars et j’attends avec impatience qu’un gros centre ouvre à Draguignan, explique Thierry Gras. Après on doit en ouvrir un à Lyon et à Strasbourg et on y récupérera les cheveux sur place. À l’heure actuelle, j’ai 160 tonnes d’avance ».

Au début de l’aventure en 2015, convaincre les coiffeurs d’adhérer n’est pourtant pas chose facile. « Quand j’ai lancé l’idée, les coiffeurs n’ont pas été intéressés du tout », admet Thierry Gras. Mais le coiffeur persévère et avec l’aide des médias, il réussit à faire parler de son initiative et ce sont finalement les clients qui ont souvent convaincu leurs coiffeurs de recycler leurs cheveux. « C’est arrivé des clients qui en ont fait la demande et c’est pour cela que maintenant 5 200 coiffeurs adhérents, dont certains en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Belgique, en Espagne et au Portugal aussi ».

Un passionné du cheveu

En écoutant Thierry Gras parler difficile de ne pas partager son enthousiasme sur le sujet. Quand on lui demande s’il se considère comme un « écolo », le coiffeur acquiesce tout en nuançant : « Disons que je suis plus dans l’écologie réelle. En hiver, je ne mange pas de tomate, plutôt que d’aller en acheter à la Biocoop en février ». En revanche, le terme de « coiffeur militant » lui convient plutôt bien. « Je pense vraiment agir dans le bon sens et l'avantage que l'on a nous coiffeur, c'est que l'on coiffe tout le monde et on peut sensibiliser les gens parce que le salon de coiffure fait partie des dernier endroits où les gens se parlent ».

Thierry Gras est donc un pragmatique. Il a vu une problématique et il s’est débrouillé pour y apporter une solution. Le fait que cela soit en rapport avec un métier qu’il exerce depuis 30 ans rend son engagement encore un peu plus particulier. Intarissable sur le cheveu, il est capable de dresser une liste interminable des possibilités qui existent pour réutiliser ce matériau aux propriétés fascinantes. « Certains chirurgiens l’utilisent même aujourd’hui pour faire des sutures, ce qui se faisait déjà au Moyen-Âge », rappelle-t-il. « Je pense que, oui, on peut-dire que je suis un passionné du cheveu, sourit Thierry Gras. En tout cas, en 30 ans de métier, cette passion ne m’est toujours pas passée ».

