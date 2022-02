Campagne présidentielle en France: Valérie Pécresse cible désormais Eric Zemmour

Elle a longtemps ignoré ses rivaux placés tout à sa droite pour concentrer ses coups contre le chef de l’Etat et tenter d’installer le match entre elle et Emmanuel Macron. Les choses ont changé. Désormais, Valérie Pécresse, la candidate LR à la présidentielle, n’épargne plus les deux candidats d’extrême droite. Signe que la bataille fait rage pour se qualifier au second tour du scrutin. Vendredi Valérie Pécresse parlait pouvoir d’achat sur des terres en difficultés qui votent massivement pour Marine Le Pen. Et ce lundi, son déplacement sur le logement en Val-de-Marne a aussi été l’occasion de s’en prendre à Eric Zemmour.

Jusqu’à maintenant, laisser prospérer Eric Zemmour c’était affaiblir Marine Le Pen et abaisser le seuil de qualification pour le second tour. Une bonne opération en somme pour Valérie Pécresse.

Mais voilà, l’ancien polémiste a fait de la candidate LR sa cible prioritaire. En prônant « l’union des droites », il fait de l’œil à son électorat. Et ce week-end, le candidat d’extrême droite a carrément repris la mesure emblématique du « travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy, slogan de sa campagne présidentielle de 2007.

Alors Valérie Pécresse réplique : « Ça fait plusieurs mois que j'ai proposé sur le pouvoir d'achat 10% de hausse des salaires sur un quinquennat, la défiscalisation totale des heures supplémentaires... Je suis contente que monsieur Zemmour vienne copier mes propositions ! Ça prouve qu'en matière économique la droite a un temps d'avance et que certains courent derrière... »

L’écart entre Pécresse (15,5%) et Eric Zemmour (14,5%) se resserre selon un sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio publié hier lundi. Il est donc urgent de marquer sa différence. « Il fait parler de lui, fait du buzz, du trash, du clash, explique Vincent Jeanbrun, porte-parole de la candidate, au micro de Lucile Gimberg, du service politique. On est sur un phénomène de foire, alors que Valérie Pécresse est dans les convictions, dans les propositions concrètes et sérieuses. Quand on est président de la République, on a les codes nucléaires, on est le chef de l'armée ! Moi ça me fait peur d'imaginer un personnage comme lui à la tête de notre pays... »

« Les Français doivent ouvrir les yeux », ajoute l’équipe Pécresse qui a fait circuler un document, de son cru, intitulé « Les sympathies nazies d’Eric Zemmour ».

► À lire aussi : Polémique sur Vichy et rôle de Pétain: les contre-vérités d’Éric Zemmour

