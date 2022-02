France: la justice appelée à trancher sur le lien de filiation d’une mère transgenre

Une femme transgenre, reconnue femme à l'état civil, mais ayant conçu un enfant avant sa transition, peut-elle être officiellement déclarée mère ? C'est à cette question complexe que la justice française doit répondre le 9 février 2022.

La cour d'appel de Toulouse doit en effet rendre sa décision au sujet de Claire, 53 ans, et de sa famille qui se bat depuis plus de huit ans contre ce vide juridique.

Femme née dans un corps d'homme, Claire n'a officiellement aucun lien avec sa fille biologique. Quand la petite a vu le jour en 2014, Claire, bien que de sexe féminin sur ses papiers d'identité, n'avait pas encore été opérée. L'état civil refuse alors de l'inscrire en tant que mère sur l'acte de naissance.

Maître Clélia Richard, avocate de Claire et de son épouse, dénonce cette incohérence : « Claire est une femme. La justice française lui a permis de retrouver son identité à elle. Si on a rendu l’identité profonde de Claire et qu’on doit genrer le lien de filiation, soyons logique et reconnaissons-la comme mère. »

Un changement de sexe qui doit figurer sur l’acte de naissance

Une position également défendue par le parquet, lors de l'audience en décembre dernier. Le parquet qui veut, toutefois, que le changement de sexe de Claire figure aussi sur l'acte de naissance. Une décision jugée stigmatisante pour Me Richard.

« C’est une atteinte à la vie privée de l’enfant, on va mettre un drapeau qui va suivre à la fois l’enfant lorsqu’il produira son acte de naissance, et qui ramènera toujours l’individu à cette caractéristique dont on se moque éperdument de savoir s’il y a un parent qui est trans ou pas. »

Au-delà du cas de Claire, cette décision fera jurisprudence pour d'autres parents transgenres. Si la décision est défavorable, Me Richard entend saisir la Cour européenne des droits de l'homme.

