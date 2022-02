France: les salariés sans papiers de Chronopost d'Alfortville demandent toujours leur régularisation

En région parisienne, plusieurs dizaines de travailleurs sans papiers demandent à être régularisés et obtenir la nationalité française. Ils sont Maliens, Guinéens, Sénégalais et ils ont travaillé pour Chronopost ou DPD, des filiales du groupe public La Poste. Depuis plusieurs semaines, ils tiennent des piquets de grèves au sud de Paris, devant les entrepôts où ils étaient salariés. Comme devant celui d’Alfortville où les travailleurs sont mobilisés depuis deux mois.

Une dizaine d’abris de fortunes bordent l’allée devant l’entrepôt Chronopost. Protégés par des bâches en plastique et réchauffés par un brasero, une cinquantaine de travailleurs sans papiers passent ici leurs jours et leurs nuits.

Sous l’œil de l’agent de sécurité recruté pour garder le portail face aux manifestants, Doucouré Madiouma raconte ses six mois de travail à Chronopost où il triait les colis qui arrivaient sur un tapis roulant. « On est des travailleurs, pas des criminels ! On bosse bien… »

Sur les tapis roulants arrivent « 24 000 colis, des fois 19 000 colis, des fois 20 000 colis… pendant quatre heures de temps, c’est trop, trop dur ! Les colis, là… Tu vas porter des trucs lourds… Le dos, là, ça fait mal », poursuit Doucouré Madiouma.

Et pour les travailleurs sans papiers, pas d’arrêts maladie. Doucouré Malé a travaillé un peu moins de deux ans dans l’entrepôt. Il est décidé à rester là « jusqu’au bout ». « Ce qu’on a demandé, ce n’est pas grand-chose. C’est juste des régularisations pour tout le monde. Les Français ont dit que quand une personne travaille, elle a droit à des papiers. »

Doucouré Malé (travailleur sans-papier malien) : « on a créé un groupe Whatsapp» Stéphane Duguet

Il garde en mémoire la victoire des 26 travailleurs sans papiers de Chronopost d'Alfortville, tous régularisés après sept mois de mobilisation en janvier 2020. Pour le moment, les négociations n'avancent pas. Les travailleurs sans papiers sont soutenus par l'Union Syndicales Solidaires du Val-de-Marne et le collectif des sans papiers de Virty-sur-Seine.

À Alfortville, j'ai apporté mon soutien à la grève des travailleurs sans papiers qui demandent leur régularisation. Nous devons consacrer les droits de ceux qui travaillent depuis longtemps et qui ont fait tenir notre économie pendant la pandémie. pic.twitter.com/SyCZskGjRu — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 31, 2022

