«Je lui devais bien ça»: au procès des attentats du 13-Novembre, les explications partielles de Sofien Ayari

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 se poursuit devant la cour d'assises spéciale à Paris : 78ème journée d'audience mardi 8 février 2022. La cour se penchait sur le cas de Sofien Ayari. Ce Tunisien a été arrêté à Bruxelles en même temps que Salah Abdeslam, en mars 2016. En Belgique, il a été condamné à 20 ans de prison pour avoir tiré sur les policiers trois jours avant son arrestation. Comme les commandos du 13-Novembre, le jihadiste avait suivi la route des migrants pour rejoindre le continent européen. Compte rendu d'audience.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial,

La cour lui a fourni un interprète, mais après des heures d'audition au cours desquelles Sofien Ayari répond avec soin et dans un français presque parfait, il a fini par se rasseoir. Pull gris, cheveux courts et barbe fournie qui dépasse de son masque, le Tunisien aujourd'hui âgé de 28 ans explique pourquoi il a finalement choisi de sortir du mutisme dans lequel il s'était enfermé.

Il évoque cette mère de victime venue témoigner à la barre, qui avait exprimé de la compassion. « Elle ressemble beaucoup à ma mère, dit-il. Je crois qu'elle a perdu sa fille. Elle voulait comprendre ce qui s'était passé dans nos têtes. Ça ne lui rendra pas sa fille, ça ne la rendra pas heureuse, mais j'ai trouvé que je lui devais bien ça. » Et Sofien Ayari s'y emploie, laissant transparaître un caractère intelligent, réfléchi. Il parle des printemps arabes, de cette conscience politique qui s'offre tout d'un coup à la jeunesse tunisienne de la classe moyenne.

Il raconte le sentiment d'identification avec les voisins Libyens, avec les Égyptiens, les Syriens, pour qui la révolution tourne mal. Il évoque les lignes rouges posées à Bachar el-Assad par Barack Obama, l'absence de conséquence quand elles sont franchies. Sofien Ayari rejoint le Califat. « Et donc vous partez pour combattre ? », lui demande le président. « C'était la seule chose que je pouvais faire à l'époque. Ce sont les choix que j'ai pris, ça ne veut pas dire que ce sont les bons. »

« Le jour où on m'a proposé une mission en Europe, j'ai accepté »

En Syrie, il suit un entraînement militaire, il participe aux combats dans la région de Homs et de Palmyre. Gravement blessé, il est hospitalisé à Raqqa. Il découvre une autre réalité de la guerre : celle des bombardements qui touchent les populations. Il raconte la colère et l'humiliation ressentie : « J'ai très mal vécu cette situation. Le jour où on m'a proposé une mission ailleurs, en Europe, j'ai accepté. » Une décision sous le coup de l'émotion, dit-il, « mais personne ne m'a contraint, il faut savoir assumer ».

Sa coopération s'arrêtera là, il ne dira pas qui, à Raqqa, l'a recruté. Il prétend aussi qu'il ne savait pas en partant en quoi consisterait cette mission. Mais quand une avocate lui demande s'il ne voit pas le parallèle entre les victimes syriennes innocentes et celles du 13-Novembre, il finit tout de même par lâcher : « Oui, c'est ce qui fait qu'on peut changer d'avis, ne pas passer à l'acte. »

►Pour aller plus loin : Tous nos articles sur le procès des attentats du 13-Novembre

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne