Présidentielle française: en meeting à Rennes, Yannick Jadot s'adresse aux indécis

Le candidat écologiste Yannick Jadot était ce mardi à Rennes pour un meeting en plein air à la mi-journée sur une place de la ville. Une façon de parler aux indécis, pas seulement aux convaincus et notamment aux jeunes.

Avec ses meetings à l'extérieur, Yannick Jadot s'adresse aux indécis et aux jeunes. L’entrée de l’université est à quelques mètres de la scène installée dehors sur une place de Rennes.

Elina et Camille, deux étudiantes, profitent de leur pause du midi pour écouter le candidat écolo : « Soit on déjeunait au restaurant universitaire, soit on était là donc tant qu’à faire, autant assister au meeting. C’est un bon moyen d’attirer ceux qui ne sont pas forcément décidés ou qui n’ont pas suivi l’actualité. »

Inciter les jeunes électeurs à voter pour les écologistes

Sur scène, Yannick Jadot dit vouloir offrir un avenir « enthousiasmant » à la jeunesse : « À celles et ceux qui veulent renvoyer les Français dans un passé réécrit, mythifié, nous leur diront pendant toute cette campagne que nous avons soif d’un avenir bienveillant, que nous avons soif d’un avenir de solidarité, que nous avons soif d’un avenir où l’on respecte la nature, où l’on respecte chaque femme, chaque homme et où l’on respecte les animaux. Voilà le projet de l’écologie. »

À Rennes, s'ensuit un petit bain de foule improvisée sur la place. Yannick Jadot est satisfait, mais il sait qu’il doit relever un défi de taille : faire que les jeunes qui sont de plus en plus conscients des enjeux climatiques votent pour les écologistes. C’est encore loin d’être le cas dans les intentions de vote des 18-25 ans.

