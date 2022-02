Présidentielle française 2022: Éric Woerth annonce son ralliement à Emmanuel Macron

Le président LR de la commission des finances à l'Assemblée, Éric Woerth, annonce qu'il rallie la campagne d'Emmanuel Macron. L'ancien ministre sous Nicolas Sarkozy critique la ligne et la campagne de Valérie Pécresse, à quelques jours du premier grand meeting de la candidate. Un coup dur pour celle qui est dans la course à l'Élysée.

Pour justifier son ralliement à Emmanuel Macron, Éric Woerth ne mâche pas ses mots : « La France a besoin d'un président expérimenté », pas d'un « débutant tous les cinq ans », a-t-il dit au journal Le Parisien. Il faut comprendre : Valérie Pécresse n'a pas la carrure.

Et l'ancien ministre du Budget sous Nicolas Sarkozy accuse son parti Les Républicains d'être tourné vers le passé et « obnubilé par l'islamisme radical ». « Valérie Pécresse et Xavier Bertrand sont partis en leur temps pour les mêmes raisons », assure-t-il.

Des mots qui tombent mal pour Valérie Pécresse qui dans cette campagne s'échine à démontrer ses différences vis-à-vis d'Emmanuel Macron.

Éric Woerth, un « opportuniste » selon les porte-voix de Pécresse

Dans le camp de la candidate, on relativise : « Guillaume Peltier est parti chez Zemmour parce qu'on était trop centriste et Éric Woerth s'en va parce qu'on est trop à droite. Ça veut dire qu'on équilibre, un point partout, balle au centre », ironise le député Éric Pauget.

Et les porte-voix de Valérie Pécresse de pilonner la crédibilité d'Éric Woerth : « C'est un opportuniste, le type est obsédé par la rigueur budgétaire et il va chez Macron qui a cramé la caisse », lâche une élue.

Quant au chef des LR, Christian Jacob, il y voit une manière de se protéger de la justice. Éric Woerth est notamment mis en examen dans l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007.

