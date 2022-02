Procès des attentats du 13-Novembre: la parole de nouveau à Salah Abdeslam ce mercredi

Au procès des attentats du 13 novembre 2015, la cour d'assises continue d'interroger les accusés, toujours sur leur éventuelle radicalisation et la préparation des attentats jusqu'en août 2015. Mercredi 9 février 2022, ce sera au tour de Salah Abdeslam d'avoir la parole. Le principal accusé et seul membre encore en vie des commandos, qui s'est déjà exprimé à plusieurs reprises, a adopté une attitude fluctuante depuis le début du procès.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale, Marine de La Moissonnière

Revendiquant les attentats à plusieurs reprises, se présentant comme un combattant de l'État islamique, Salah Abdeslam s'est montré provocateur à l'ouverture du procès.

Quelques semaines plus tard, c'est sur un ton posé qu'il raconte son enfance « normale ». Des études sans histoire, quelques vols, notamment avec Abdelhamid Abaaoud, futur coordinateur des attaques. Une amitié sur laquelle Salah Abdeslam refuse de s'étendre.

Un portrait un peu trop lisse, au goût de Joëlle qui a perdu son mari au Bataclan. Elle aimerait que Salah Abdeslam se livre : « Je préférerai qu'il puisse parler de façon plus personnelle. Après voilà, on ne peut pas préjuger à l'avance de ce qu'il dira, et de comment il voudra le dire. Mais je prendrai ce qu'il y a aura, je ne redoute pas particulièrement. »

Fatima, qui était au Bataclan, attend beaucoup du témoignage du principal accusé. Sans doute trop, reconnaît-elle : « Oui, j'aimerais avoir son état d'esprit, son sentiment, le pourquoi, le comment. Comment il a basculé ? Comment ils en sont venus à vouloir tuer des gens ? Après tout ce sont des jeunes comme nous. »

Salah Abdeslam devrait vraisemblablement parler. Absent des audiences pendant un mois et demi, il est de retour dans son box depuis la mi-janvier.

Il a aussi enfin accepté de se soumettre à une expertise psychiatrique obligatoire. Les médecins concluent qu'il « s'est lui-même engagé dans une déshumanisation totalitaire », et jugent « extrêmement naïf d'attendre qu'il exprime des sentiments », même si sa carapace pourrait se fendre.

►Lire aussi : « Je lui devais bien ça » : au procès des attentats du 13-Novembre, les explications partielles de Sofien Ayari

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne