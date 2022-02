France: à Belfort, Emmanuel Macron annonce un vaste plan de relance nucléaire

À huit semaines de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron présentait ce jeudi 10 février sa stratégie énergétique pour les trente prochaines années. Depuis Belfort, dans l'est du pays, le président de la République a décidé de mettre plus que jamais le nucléaire au cœur de sa politique, seul moyen d'assurer l'indépendance énergétique de la France selon lui.

Publicité Lire la suite

Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi un vaste plan de relance nucléaire, avec l'objectif de construire six nouveaux EPR de seconde génération pour 2050, et d'étudier la construction de huit réacteurs supplémentaires.

Autre annonce, il veut « prolonger tous les réacteurs qui peuvent l'être », au-delà de 50 ans si possible, et éviter d'en fermer, une volte-face par rapport aux objectifs de 2018 d'en fermer une douzaine.

« Je souhaite que six EPR 2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de huit EPR 2 additionnels. Concrètement, nous allons engager dès les semaines à venir les chantiers préparatoires. Une large concertation du public aura lieu au second semestre 2022 sur l'énergie, puis des discussions parlementaires, a ainsi déclaré le président de la République. Nous visons le début du chantier à l'horizon 2028 pour une mise en service du premier réacteur à l'horizon 2035. Ce délai de mise en œuvre justifie aussi la nécessité de prolonger nos réacteurs actuels et de développer les énergies renouvelables. »

►À écouter : Emmanuel Macron dévoile son plan de relance de l'énergie nucléaire, « une stratégie réfléchie »

« J'ai pris deux décisions fortes : prolonger tous les réacteurs nucléaires qui peuvent l'être, sans rien céder sur la sûreté » et « qu'aucun réacteur nucléaire en état de produire ne soit fermé à l'avenir (...) sauf raison de sûreté », a déclaré le chef de l'État à Belfort, précisant avoir demandé à l'électricien français EDF « d'étudier les conditions de prolongation au-delà de 50 ans ».

Pour les nouveaux réacteurs, « nous procéderons par palier », a-t-il expliqué, avec une mise en service du premier EPR 2 vers 2035. La filière devra développer de petits réacteurs modulables (SMR) et des réacteurs « innovants » produisant moins de déchets.

Reprendre la « grande aventure » du nucléaire civil

Au total, ces décisions à très long terme devraient aboutir à la mise en service de « 25 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires d'ici à 2050 », une « révolution » justifiée par la hausse des besoins d'électricité.

Ce sera une nette hausse par rapport aux quelque 61 GW du parc nucléaire français actuel, alors que la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie de 2020 prévoyait la fermeture d'une douzaine des réacteurs les plus anciens.

« Il nous faut reprendre le fil de la grande aventure du nucléaire civil en France », a-t-il lancé, en ironisant sur ses adversaires qui « affirment que nous n'aurions pas besoin de nucléaire ».

« La décennie passée a été marquée par un doute international sur le nucléaire, une période de glaciation suite évidemment au terrible événement à Fukushima », a-t-il reconnu. « Certaines nations ont fait des choix radicaux dans cette période de tourner le dos au nucléaire. La France n'a pas fait ce choix, elle a résisté mais elle n'a pas réinvesti parce que ce doute était là. »

►Pour aller plus loin : Emmanuel Macron à Belfort pour annoncer un plan de relance du nucléaire

Mais désormais, « il y a rupture du temps passé », « les conditions sont maintenant réunies pour la renaissance du nucléaire ».

Cinquante parcs éoliens en mer

« EDF, une entreprise de souveraineté, construira et exploitera les nouveaux EPR. Elle pourra compter sur le soutien de l'État pour mener à bien ce projet d'une ampleur inégalée depuis 40 ans dans de bonnes conditions financières et opérationnelles », a-t-il conclu, en promettant de débloquer « plusieurs dizaines de milliards d'euros ».

Soucieux de montrer l'importance qu'il accorde aux énergies renouvelables, le président annonce aussi la création de 50 parcs éoliens en mer et la multiplication par dix du solaire d'ici 2050 !

Sortir des énergies fossiles, mais aussi accroître l'indépendance énergétique de la France en produisant sa propre électricité et les moyens industriels de la produire. C'est toute la symbolique de ce discours prononcé à Belfort, un territoire sidérurgique majeur.

Autre symbole plus politique : la présence aux côtés du président de Jean-Pierre Chevènement, dernier ministre à avoir lancé la construction de centrale nucléaire et figure majeure de la gauche française.

Avec AFP

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne