France: le départ d’Éric Woerth, un coup dur pour Valérie Pécresse dont la campagne patine

La candidate LR à la présidentielle (ici fin janvier lors de sa visite en Grèce) a du mal à donner du souffle à sa campagne et le ralliement d'Eric Woerth à Emmanuel Macron est un coup dur. REUTERS - LOUIZA VRADI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À quelques jours de son premier grand meeting parisien, la candidate de la droite à la présidentielle Valérie Pécresse patine dans les sondages et peine à faire décoller sa campagne et vient de perdre le soutien d'Eric Woerth. Le président LR de la Commission des finances à l'Assemblée et ancien ministre de Nicolas Sarkozy a rejoint le camp d’Emmanuel Macron. Les comités de soutien de Valérie Pécresse étaient réunis mercredi 9 février à la Maison de la chimie à Paris.