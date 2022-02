France: le sénateur Ravier menace de quitter le Rassemblement national pour Zemmour

Vers un nouveau départ au Rassemblement national ? Le seul sénateur du parti de Marine Le Pen a fait un pas de plus vers la rupture. Le Marseillais Stéphane Ravier pourrait rejoindre dans les jours à venir Éric Zemmour. Ce serait le cinquième parlementaire RN à le faire. Un supplice qui parasite la campagne du parti à la présidentielle d'avril.

Avec notre envoyé spécial à Marseille, Julien Chavanne

Les historiens de la campagne retiendront qu’on peut déclarer une guerre autour de pizzas et de verres de rosé.

Devant sa permanence et entouré de ses soutiens, Stéphane Ravier règle ses comptes :

« Trop, c'est trop ! J'en tirerai les conclusions. Formellement, ce soir, je me retire de toutes les instances parisiennes pour ne me consacrer désormais plus qu'à Marseille ! »

Le coup de trop pour Stéphane Ravier, c’est l’exclusion d’une de ses proches du RN. Son tort : avoir donné son parrainage à Éric Zemmour.

Le sénateur n’attendait en réalité qu’une bonne raison pour rompre avec Marine Le Pen.

Fin novembre, il s’est affiché aux côtés d’Éric Zemmour à Marseille. Et en privé, il ne cachait pas ses critiques contre sa candidate jugée « trop molle ».

Rien ne semble l’empêcher maintenant de rejoindre Éric Zemmour. Le député européen Nicolas Bay pourrait faire pareil.

« On n’en a rien foutre », répète, agacé, l’entourage de Marine Le Pen, qui n’en a pas fini avec le feuilleton des ralliements.

