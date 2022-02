France: le soutien de Nicolas Sarkozy, un enjeu pour Valérie Pécresse

La candidate Les Républicains à la présidentielle française d'avril, Valérie Pécresse, a besoin du soutien de l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy. Malgré son bilan controversé, ce dernier reste populaire chez les électeurs LR.

Il a échoué à être réélu en 2012 et son bilan est critiqué, mais c'est une figure importante et le dernier à droite à avoir été président. Valérie Pécresse doit donc recevoir l'adoubement de Nicolas Sarkozy. Et pas seulement pour le symbole.

Même si nombre de sarkozystes ont déjà grossi les rangs de la candidate pour 2022, l'ancien président reste populaire et sa voix compte pour les électeurs LR. Valérie Pécresse fait donc la démarche d'aller le voir.

Les relations n'ont pourtant jamais été évidentes entre eux. Et pour 2022, l'ancien dirigeant laisse savamment planer le doute sur ses préférences : Valérie Pécresse ou Emmanuel Macron ?

Le père du « travailler plus pour gagner plus » échange régulièrement avec l'actuel chef de l'État. Ils ont déjeuné ensemble fin janvier. Surtout, Nicolas Sarkozy ne se retient pas, en privé, d'exprimer ses griefs contre la campagne de Valérie Pécresse.

Selon des propos rapportés au journal Le Figaro, elle n'aurait « rien compris », serait « inexistante » et ferait bien de le citer davantage, au lieu de parler tout le temps de Jacques Chirac.

Dans l'entourage de la candidate, on assure que Nicolas Sarkozy soutiendra le choix de sa famille politique. Si ce n'était pas le cas, ce serait une catastrophe pour Valérie Pécresse.

