Présidentielle française 2022: Christiane Taubira en campagne et à la recherche de parrainages

Après une première semaine de campagne marquée par plusieurs couacs et sanctionnée par une baisse dans les intentions de vote, Christiane Taubira veut repartir de l'avant. La candidate a effectué ce mercredi une tournée de plusieurs villes de la banlieue parisienne avec pour objectif d’engranger des ondes positives, mais aussi des parrainages.

Des « mercis », Christiane Taubira en a beaucoup distribué dans les rues de Montreuil, Sevran, Clichy-sous-Bois et Villetaneuse où l'accueil a en effet été plutôt enthousiaste.

« C’est quelqu’un qui se soucie vraiment des minorités et des quartiers populaires, explique Bouchra, ravie d’apercevoir la candidate. Je ne suis pas inscrite sur les listes électorales et du coup j’ai pris rendez-vous avec la mairie quand j’ai vu que Christiane Taubira se présentait. »

Rénovation urbaine, précarité étudiante, Christiane Taubira souhaite prendre le pouls des besoins des banlieues, mais pas seulement. À Villetaneuse, c'est un document précieux qu'elle est venue chercher auprès du maire : « Madame Taubira, je vous accorde mon parrainage », s'exclame le maire Dieunor Excellent.

Christiane Taubira, pour qui, elle le répète, chaque parrainage est important parce que ce n’est « pas une opération mécanique ».

La bataille pour les 500 signatures nécessaires

Pas évident en effet, sans parti fort derrière soi, d'obtenir les 500 signatures, qui plus est en moins d'un mois. Mais la candidate affiche sa confiance et le signataire du jour aussi : « Je pense qu’elle est confiante parce qu’elle sait qu’elle sera en capacité de les avoir, estime le maire de Villetaneuse. Aujourd'hui, vous voyez l’engouement qu’il y a autour de sa candidature et cela ne fait que commencer. »

« C'est une bataille », concède toutefois un membre de la campagne Taubira. Si l'équipe de la candidate revendique plusieurs centaines de promesses de parrainage, seules 36 ont pour l'instant été déposées auprès du Conseil constitutionnel.

