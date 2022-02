«Convoi de la liberté»: partis de toute la France, les premiers manifestants arrivent à Paris

Partis en convois de toute la France, des milliers d'opposants au passe vaccinal ou au gouvernement se rapprochaient vendredi de Paris, la plupart en autonomie chacun dans son véhicule et guidés via des applications, un défi logistique et de coordination pour cette mobilisation improvisée. La préfecture de police leur a bloqué les portes de la capitale. Malgré cela, un petit millier de personnes s'est rassemblé dans le sud de Paris pour les accueillir.

Publicité Lire la suite

Le « convoi de la liberté » est arrivé en région parisienne : un peu plus de 3 000 véhicules selon les autorités pour cette manifestation partie de toute la France sur le modèle des camionneurs canadiens contre les mesures sanitaires.

Les manifestants du «Convoi de la liberté» se rapprochent de Paris, malgré l’interdiction



Près de 1800 véhicules font actuellement route vers la capitale

➡️ https://t.co/HvfS35s5r7 pic.twitter.com/OT4tPyG91y — Le Parisien (@le_Parisien) February 11, 2022

Des chapeaux, des drapeaux, des blousons tricolores, bleu, blanc, rouge, mais aussi la feuille d'érable, un hommage aux camionneurs canadiens. Un exemple à suivre pour ces manifestants déclarant défendre la liberté contre la dictature sanitaire.

« On est enfermés, explique une manifestante, au micro de notre envoyé spécial Simon Rozé. Il faut passer un papier pour montrer qu'on a fait je ne sais quelle injection... Voilà. »

L'organisateur du mouvement parisien, Éric Richermoz, résume les revendications des personnes ici présentes :

Ça fait plus d'un an qu'on est dans la rue pour défendre la liberté du peuple français Éric Richermoz, organisateur RFI

Tout le monde est venu pour accueillir la déclinaison française du mouvement canadien, le convoi de la liberté. Un peu plus de 3 000 véhicules devaient gagner Paris depuis toute la France, mais devaient seulement, car les autorités leur ont bloqué les portes de Paris. Emmanuel Macron a appelé « au calme ». Dans la capitale, on n'a pas trop d'informations pour la suite de la soirée.

Malgré le flou, les choses s'organisent pour l'accueil, de la nourriture est collectée et des personnes se proposent d'héberger les membres du convoi qui parviendraient jusqu'ici.

De Montauban, c'est ce monsieur qui a fait la route depuis tôt le matin, plus de 600 km pour passer un message : « C'est l'opposition qui manifeste, c'est une des façons d'essayer d'ouvrir les yeux des gens sur ce qu'il se passe en réalité. » Un message qu'il compte à nouveau marteler ce samedi 12 février à l'occasion d'une nouvelle manifestation.

Lille, Strasbourg, Vimy, Châteaubourg...

Dès le lever du jour, des cortèges de centaines de voitures particulières, camping-cars et camionnettes sont partis de Lille, Strasbourg ou Vimy (Pas-de-Calais) ou de Châteaubourg (Ille-et-Vilaine), direction la capitale.

DIRECT. 🔴 Convoi de la liberté : les Valenciennois sont arrivés à Vimy https://t.co/ejPCpjpkx8 pic.twitter.com/KPNLf0vnJW — La Voix du Nord (@lavoixdunord) February 11, 2022

La police a estimé dans l'après-midi leur nombre à quelque 3 300 véhicules, dont un millier sur la RN20 en provenance d'Orléans et 500 sur l'autoroute A10-A11 venue du Mans. C'est une action « d'une ampleur phénoménale », a dit à l'AFP un coordinateur du mouvement.

Réfutant toute volonté de bloquer la capitale, les participants espèrent passer la nuit à ses portes puis grossir samedi les rangs des cortèges contre le passe vaccinal organisés chaque semaine.

Maria, membre du convoi, l'explique au micro de Marie Casadebaig :

Il a toujours été dit que nous n'irions pas dans Paris, pour éviter la cristallisation que l'on peut voir aujourd'hui FRANCE _Son Convois de la libertés en route vers la région parisienne - Maria RFI

« De toute évidence, les convois ralentissent fort pour ne pas arriver avant la soirée-nuit, avec des parkings de centres commerciaux cibles tout autour de Paris », analyse une source policière. « C'est important de ne pas déranger les autres usagers, de garder la population de notre côté, comme au Canada », a lancé Robin, depuis un parking à Illkirch-Graffenstaden, en banlieue de Strasbourg.

Certains manifestants entendent atteindre ensuite Bruxelles pour une « convergence européenne » prévue le 14 février. Les autorités belges ont interdit l'accès de la capitale.

Vendredi, d'autres répandaient aussi des appels à occuper samedi des ronds-points en régions. « Je lance un appel à rejoindre toutes les grandes villes pour les occuper, multipliez les points de rassemblements », a lancé dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux l'un des initiateurs du mouvement, sous le pseudonyme de Rémi Monde.

Un convoi très organisé

Le convoi est entièrement piloté par un comité d'organisation répondant au nom de Convoy France, très nettement inspiré du modèle de l'action de blocage des routiers canadiens.

Convoy France a mis en place en une semaine une plateforme de communication via la messagerie Telegram pour organiser par code de couleurs, référents locaux et canaux de discussions plus ou moins ouverts les six principaux trajets partant de différentes villes de France.

►À lire aussi : Face au «convoi de la liberté», les candidats à la présidentielle entre soutien et attentisme

Chaque trajet a son canal Telegram dédié où sont données en temps réel les informations sur les besoins, avancées ou positions des convois.

Les informations les plus sensibles, notamment sur l'attitude à adopter avec les forces de l'ordre sont données via une application, Zello, qui sert de radio ou de cibi aux participants et auxquelles seules les personnes possédant un code secret sont censées avoir accès.

Limites minimales de vitesse

Le convoi est composé en majorité de campings-cars, voitures et motards.

La consigne a été donnée de n'emprunter que des routes secondaires, départementales ou nationales et de rouler en file sur la ligne de droite, avec les warnings et en respectant les limites minimales de vitesse.

Les participants klaxonnent à intervalle régulier pour se signaler les uns les autres et marquent des pauses régulières pour garder le convoi groupé.

Sur le bord de la route, les forces de l'ordre qui encadrent le convoi indiquent aussi parfois le chemin.

Les participants, dont certains sont partis depuis mercredi et comptent tenir jusqu'à lundi, sont censés voyager en autonomie complète donc en disposant d'eau, de vivres et de quoi dormir au chaud dans leurs véhicules en cas de nuit sur une halte ou un parking. Certains dorment aussi chez des particuliers qui se sont signalés via des groupes d'entraide en ligne.

Maria décrit les actions de solidarité qui se sont mises en place le long du parcours pour venir en aide aux membres du convoi :

La première nuit à Avignon, ce sont des personnes qui sont venues directement sur le parking du point de ralliement Maria décrit les formes de mobilisation en cours RFI

Le convoi n'a ni faim, ni soif : des collectes ont été organisées en amont et plusieurs véhicules de ravitaillement suivent chaque convoi, installant à chaque pause des tables de distribution avec des victuailles.

Chaque convoi dispose aussi d'un référent mécanique et premier secours, signalés par des brassards et fanions de couleur.

Pour financer leurs voyages, certains participants ont bénéficié au départ d'une enveloppe de liquide issue de « cagnottes » pour financer leur plein d'essence, jusqu'à 50 euros par véhicule, a constaté une journaliste de l'AFP.

Avec AFP

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne