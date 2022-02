Face au «convoi de la liberté», les candidats à la présidentielle entre soutien et attentisme

Une pancarte qui dit : "Nous sommes la liberté" se tient devant la fenêtre d’une voiture lorsque le "Convoi de la Liberté" quitte Bayonne pour Paris, le 9 février 2022 GAIZKA IROZ AFP

Les premiers véhicules des convois de la liberté, ce mouvement anti-passe vaccinal, sont arrivés à Paris vendredi soir. La mobilisation la plus importante est attendue ce samedi 12 février, mais le nombre de participants est encore incertain, notamment parce que le gouvernement a interdit les rassemblements et promis une réponse ferme aux tentatives de blocage. Du côté des candidats à la présidentielle, il y a pour l'instant deux camps : les soutiens et les attentistes.