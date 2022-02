France: les autorités de Paris se préparent à l'arrivée des «convois de la liberté»

Partis des quatre coins de l'Hexagone depuis jeudi ou même mercredi pour certains, les « convois de la liberté » sont censés rejoindre la capitale française ce vendredi soir. Mais la préfecture de police a interdit leur action. Les autorités ne veulent surtout pas que Paris soit bloquée comme l'est Ottawa, au Canada, depuis 15 jours. Le programme du week-end reste flou.

La préfecture de police de Paris a décidé de déployer un dispositif exceptionnel. Près de 7 200 policiers et gendarmes mobilisés à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi. Des groupes - des « task forces » - composées de policiers, d'unités de forces mobiles et d'engins de levage sont prêtes à intervenir pour empêcher tout blocage de route. Des contrôles sont également prévus aux péages, avant l'arrivée sur Paris. Les forces de l'ordre ont reçu une consigne claire : faire preuve de la plus grande fermeté face aux manifestants des « convois de la liberté » qui seraient quelques milliers.

Mais il est très difficile d'évaluer précisément leur nombre car ils essaient de ne pas se faire repérer sur les routes pour ne pas se faire arrêter. Ils communiquent entre eux via les réseaux sociaux, sur des messageries cryptées comme Telegram, ou via l'application Zello (talkie-walkie). L'ambiance se veut « pacifiste », « joyeuse ». Sur ces groupes, on trouve beaucoup d'offres de logements et de ravitaillements, des échanges de bons plans comme, par exemple, où se garer aux abords de Paris, comment rejoindre ensuite la capitale par les transports en commun ou que dire si vous êtes contrôlé par des policiers. Un convoyeur suggère de dire que vous allez « au match PSG-Rennes au Parc des Princes ou au meeting de Valérie Pécresse au Zénith ».

Blocages ou manifestations classiques ?

Tout ce petit monde devait se retrouver ce vendredi, en fin d'après-midi, place Denfert-Rochereau à Paris. La suite du programme n'est pas très claire. Les membres des « convois de la liberté » devraient passer la nuit à Paris ou en banlieue parisienne chez des sympathisants de la cause ou sur des parkings, type parkings de supermarché. Demain, ils pourraient se joindre aux manifestations hebdomadaires des opposants au passe vaccinal. La fin des restrictions sanitaires est, en effet, leur principale revendication, mais ce n'est pas la seule. Ils réclament également une amélioration du pouvoir d'achat, une baisse du prix de l'essence et des factures d'électricité, de gaz et de fioul.

Il pourrait également y avoir des manifestations dans les grandes villes françaises pour ceux qui n'ont pas pu se rendre à Paris.

Le déroulé de leurs actions reste toutefois flou, sans doute volontairement. Les « convoyeurs » se savent surveillés par les services de renseignement sur les réseaux sociaux. En outre, à l'image des Gilets jaunes dont il est en partie l'héritier, le mouvement n'est pas structuré. Deux ou trois personnes se sont improvisées leaders, mais l'organisation n'est pas très au point. Des divisions apparaissent aussi entre participants, entre ceux qui veulent absolument organiser des blocages et d'autres qui se contenteraient de manifester.

En tout cas, après Paris, les « convois de la liberté » comptent poursuivre leur route vers Bruxelles où ils devraient retrouver lundi des manifestants venus d'autres pays européens. Mais les autorités belges ont, elles-aussi, interdit l'accès à la ville.

