One Ocean Summit: les ONG restent sur leur faim et dénoncent un «blue washing»

Clap de fin pour le One Ocean Summit, à Brest auquel une vingtaine de chefs d'Etat ont répondu présents, physiquement ou distance. Ce vendredi matin, un petit groupe de militants écologistes emmenés par Greenpeace ont répété leur message de mise en garde vis-à-vis des décisions qui sont attendues à l'occasion de ce sommet, qui ouvre une année de rendez-vous majeurs sur la préservation des océans

De nos envoyés spéciaux à Brest,

Une centaine de militants, deux gendarmes en faction de l'autre côté. Le rassemblement, opéré par un petit groupe d'ONG dont Greenpeace et Pleine Mer, a moins brillé que le soleil qui se levait progressivement sur la rade de Brest. Mais les messages de fond, martelés en amont du One Ocean, ont été répétés inlassablement : non à la surpêche, non à l'exploitation des grands fonds pour leurs ressources minières.

Au bout d’un tapis rouge déroulé sur le sol, une statue d’Emmanuel Macron parodié en roi de l’hypocrisie. Et à ses pieds, Gaëlle, venue avec sa famille. « Je voulais qu'on manifeste et qu'on soit présent pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec cette politique anti-sociale et anti-environnementale. On exploite la nature, l'environnement, la planète sans penser à demain. Du coup, je suis très inquiète pour l'avenir de mes enfants. » Son fils Ronan, 14 ans, est lui aussi mobilisé avec une pancarte « Sauvons nos océans » : « Les océans sont l'un des plus grands écosystèmes de notre planète et si on arrive pas à le protéger, il va y avoir plein de catastrophes. Je ne sais pas à quoi m'attendre et je suis un peu inquiet pour l'avenir, donc faut qu'on se bouge un peu là. »

Plus loin, les militants brandissent des banderoles pour dénoncer le « blue washing » d’Emmanuel Macron.

Beaucoup de « bla-bla » dénonce également François Chartier, chargé des Océans à Greenpeace, qui juge ce sommet bien décevant. Des sujets d’importance ont été soigneusement évités, estime-t-il, notamment la question de l’exploitation des fonds marins et leurs ressources minières stratégiques. Sur cette question, il dénonce le double discours de la France, une confusion sous la couverture de la recherche. « Ces contrats d'exploration des fonds marins, délivrés par l'Autorité internationale des fonds marins, sont utilisés [par la France, NDLR] comme des licences d'exploration minière qui visent évaluer les gisements. Le gouvernement présente ça en fait comme des missions scientifiques. En réalité, on comprend que les licences d'exploration visent à préparer l'exploitation. Nous, on soutient la recherche scientifique publique, qui n'est pas destinée à des activités industrielles mais à la connaissance. »

Greenpeace soutient, à l'instar d'autres ONG mais aussi de l'Union internationale de conservation de la nature (UICN), du Parlement européen et de grandes entreprises, la nécessité d'un moratoire sur l'exploration à visée d'exploitation des grands fonds marins.

Autre sujet de discorde, « oublié » du sommet brestois : la petite pêche... et la grande. « Il n'y a pas un seul pêcheur artisan qui a été invité à ce sommet, se désole Thibault Josse, coordinateur de l’association Pleine Mer qui regroupe des citoyens et des pêcheurs artisanaux On réunit des multinationales, des gouvernements mais pas ceux qui vivent de la mer. Les scientifiques nous disent pourtant que la surpêche est l'impact le plus important pour la biodiversité marine aujourd'hui. Or, c'est un sujet oublié du sommet. »

Emmanuel Macron, hôte du sommet sur l'océan à Brest, plaidait, peu après, pour la conclusion à l'OMC d'un accord contre les aides publiques à la surpêche et la pêche illicite, sujet en cours de discussion à l'Organisation mondiale du commerce.

