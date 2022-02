France: Rezé sous le choc après le suicide de son maire

Le maire de Rezé, près de Nantes (ouest), s'est donné la mort vendredi 11 février à l'intérieur de la mairie. Une mort qui pourrait être liée avec des courriers malveillants qu'il avait reçus.

Un grand portrait d'Hervé Neau est affiché devant la mairie de Rezé. Des gerbes de fleurs et des bougies ont été déposées là, en mémoire au maire retrouvé pendu hier à l'intérieur de l'édifice. Des dizaines de personnes viennent se recueillir, partagées entre le choc et l'émotion.

Marie-Chantal ne parvient pas à retenir ses larmes. Elle ne comprend pas cette histoire de lettres malveillantes contre le maire. « Pourquoi s'en prendre au maire ? J'ai été bouleversée quand je l'ai su », confie-t-elle à notre envoyé spécial, Matthieu Bonhoure.

Pour le parquet de Nantes, le suicide ne fait aucun doute. « Il a laissé des lettres pour ses proches et des instructions pour les obsèques », a-t-il indiqué à l'Agence France-Presse. Selon le procureur Renaud Gaudeul, le chef de cabinet du maire avait pris contact avec le parquet mardi, afin de signaler que le maire et plusieurs membres de son entourage avaient récemment reçu des courriers malveillants liés essentiellement à sa vie privée et pouvant être considérés comme diffamatoires. Hervé Neau avait néanmoins renoncé à porter plainte.

Devant la mairie de Rezé, le seul bruit qui vient briser le silence des personnes réunies est celui de la cloche de l'église. « On va retrouver ces salopards, promet Olivier, qui réclame une réponse forte de la justice. D'après ce que j'ai compris, il y a un corbeau. Ce genre de personnes qui ont contribué à sa mort, pour moi, ce sont des assassins. »

Le maire était instituteur avant de rejoindre la politique locale. Marie le connaissait bien. Ses quatre enfants étaient passés dans son école. Elle non plus ne comprend pas. « Pour en arriver là, il faut vraiment être au bout du rouleau. »

Vive émotion au sein de l’assemblée réunie vendredi soir pour rendre hommage au maire de #Rezé, Hervé Neau, décédé ce matin.

Les habitants se sont recueillis et ont observé une minute de silence avant d’applaudir chaleureusement et longuement l’homme. 👉 https://t.co/D7gouPUL3D pic.twitter.com/rczkR41xTb — Ville de Rezé (@VilleReze) February 11, 2022

