La France allège les restrictions sanitaires dans les lieux clos et les écoles

Le pic des infections semble bel et bien passé en France, et même si la pression reste forte à l'hôpital, le nombre d'admissions est en baisse. Les autorités ont donc annoncé, vendredi 11 février, de nombreux allègements des contraintes sanitaires.

À partir du 28 février, les Français pourront tomber le masque dans les lieux clos où le passe vaccinal est exigé tels que les cinémas, théâtres, musées, restaurants ou bars, sauf dans les transports. S'ils sont cas contact, ils ne devront plus faire qu'un seul test au bout de deux jours.

Une mesure qui s'appliquera également aux élèves. Dans les écoles, le protocole sera par ailleurs allégé dès la fin des vacances, soit à partir du 21 février pour la zone B et du 7 mars pour la zone C. Fini le masque dans les cours de récréations des écoles élémentaires, et les élèves pourront à nouveau être mélangés avec leurs camarades du même niveau. Jeudi, 5 907 classes étaient fermées, soit nettement moins que les semaines précédentes (16 836 le 3 février). Les déclarations sur l'honneur de tests que remettent les familles à l'école seront supprimées dès le 21 février.

Fin des tests pour les voyageurs à destination de la France

Enfin, à partir de ce samedi, les voyageurs vaccinés arrivant en France, quel que soit le pays d'où ils viennent, n'auront plus à présenter de test négatif. Seules les personnes non vaccinées en provenance d'un pays figurant sur la liste « orange » devront justifier d'un motif impérieux pour se rendre en France et pourront être soumises à un test aléatoire à leur arrivée.

Et puis, mercredi prochain, les boîtes de nuit rouvriront, comme prévu. Ce sera aussi le retour des concerts debout et du verre ou du café au comptoir dans les bars.

Le gouvernement a annoncé cette semaine qu'il envisageait la fin du passe vaccinal pour fin mars ou début avril, alors que la déferlante de contaminations liée à Omicron décroît nettement depuis fin janvier. Vendredi, on recensait ainsi 159 323 cas quotidiens en moyenne sur les sept derniers jours contre 273 180 le vendredi précédent. Ces derniers jours, le virus cause cependant encore la mort de 250 à 300 personnes au quotidien.

