Les «convois de la liberté» sèment la pagaille sur les Champs-Élysées

Une partie des milliers d'opposants au passe vaccinal, dont les convois se dirigeaient vers Paris, a réussi samedi à atteindre les Champs-Élysées, déclenchant rapidement l'intervention des forces de l'ordre pour les disperser.

Ils sont venus crier leur ras-le-bol contre le passe vaccinal, revendiquer « une liberté » dont ils s'estiment aujourd'hui dépossédés. En voiture, camping-car ou camionnette, des milliers de manifestants constitués en « convois de la liberté » sur le modèle de la mobilisation qui paralyse actuellement la capitale canadienne Ottawa ont convergé ces derniers jours à vitesse réduite depuis toute la France vers Paris. Ce samedi, une partie d'entre eux a réussi à atteindre les Champs-Élysées.

Vers 14h, plus d'une centaine de véhicules avaient ainsi rejoint l'avenue. La situation s'est ensuite tendue : la place de l'Étoile puis l'artère de Champs-Élysées ont progressivement été évacuées par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogènes.

Près de 7 200 policiers et gendarmes ont été déployés dans la capitale, selon la préfecture, qui indiquait avoir interpellé 44 personnes à 17h30. Parmi elles, Jérôme Rodrigues. Cette figure des Gilets jaunes a été arrêté aux abords de l'Élysée en tant qu'organisateur d'une manifestation interdite par le préfet de police de Paris, selon une source policière citée par l'Agence France-Presse.

Un convoi de 300 véhicules a été stoppé sur l'autoroute A4, venue de l'Est parisien, et les forces de l'ordre verbalisaient des véhicules selon la préfecture de police, comme elles l'avaient fait plus tôt dans la journée porte de Saint-Cloud.

« Le droit de manifester et d'avoir une opinion sont un droit constitutionnellement garanti dans notre République et dans notre démocratie. Le droit de bloquer les autres ou d'empêcher d'aller et venir ne l'est pas », avait estimé le Premier ministre Jean Castex. L'interdiction de rassemblement des convois a été maintenue vendredi soir par le tribunal administratif de Paris qui a rejeté deux recours.

« Nous sommes tous collectivement fatigués par ce que nous vivons depuis deux ans », a déclaré le président Emmanuel Macron dans un entretien vendredi à Ouest-France. « Cette fatigue s'exprime de plusieurs manières : par du désarroi chez les uns, de la dépression chez d'autres. On voit une souffrance mentale très forte, chez nos jeunes et moins jeunes. Et parfois, cette fatigue se traduit aussi par de la colère. Je l'entends et la respecte ». « Mais, a-t-il ajouté, j'en appelle au plus grand calme ».

À deux mois de l'élection présidentielle, le gouvernement affirme envisager pour fin mars ou début avril la levée du passe vaccinal et compte supprimer dès le 28 février l'obligation de porter un masque dans les lieux où le passe est exigé.

