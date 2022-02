Présidentielle française: Marine Le Pen appelle les abstentionnistes à se mobiliser

La candidate du Rassemblement national Marine Le Pen est ce week-end en déplacement sur la Côte d’Azur. Elle était ce samedi à Menton.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial à Menton,

Pas de doute, sur la Côte d’Azur, Marine Le Pen est en terrain conquis. Mais le traumatisme des régionales est dans toutes les têtes. En juin dernier, les électeurs du RN avaient en grande partie boudé les urnes. Le parti de Marine Le Pen n’a remporté aucune région.

« L’abstention, c’est notre principal ennemi », s’inquiète d’ailleurs un cadre de la campagne. Alors à chaque déplacement, à chaque meeting, la candidate le rappelle : « À partir du moment où ceux qui s’abstiennent le plus sont les jeunes et les catégories populaires, par définition, ça me frappe plus que n’importe qui d’autre. Mais, les décisions qui sont prises aujourd’hui vont déterminer l’avenir, pas seulement de notre pays, mais le quotidien des Français. C’est cela que je viens leur dire. Si vous n’usez pas de l’arme du vote, d’autres vont décider pour vous et les décisions vous déplairont. »

« Tout va se jouer dans les dernières semaines »

Un argument entendu de loin par Yannick croisé sur le marché ensoleillé de Menton. Ce trentenaire est toujours indécis. « Il n’y a rien de convainquant aujourd’hui. Il n’y a personne qui a un bon programme. C’est compliqué de choisir », lâche-t-il, n'excluant pas de s'abstenir. « En fonction du programme qui va sortir aujourd’hui, je pense que tout va se jouer dans les dernières semaines. »

La campagne n’intéresse pas encore vraiment les Français, en attendant la candidature officielle d'Emmanuel Macron. Selon le dernier sondage publié, le président français fait toujours la course en tête avec 24% des intentions de vote au premier tour. Derrière lui, Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen sont au coude-à-coude, entre 14 et 15%, pour une qualification pour le second tour.

► À écouter aussi : Laurent Jacobelli: «le rôle d’Éric Zemmour est de torpiller le Rassemblement national»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne