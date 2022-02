Présidentielle française: pourquoi la question de l’islam prend-elle autant de place dans le débat?

À deux mois de l’élection présidentielle en France, les débats s’enchaînent dans les médias et sur les réseaux sociaux. Candidats - déclarés ou pas encore - analystes, polémistes, quidams, s’époumonent pour évoquer les sujets qui apparaissent être au cœur de la campagne. Et le thème de l’islam n’est pas en reste.

Tout porte à croire que l’islam entretient un rapport particulier avec la France. Chez nos voisins allemands, le mot « islam » n’aurait pas été prononcé une seule fois durant les grands débats de la campagne législative de septembre dernier. Dans l’Hexagone, il serait intéressant de savoir dans combien d’émissions il n’a pas été prononcé. Le résultat doit se compter sur les doigts d’une seule main.

Si l’islamophilie était de mise sous le Second Empire, plus d’un siècle et demi plus tard il en va bien autrement. « La France n’a pas de problème avec l’islam », assurait le président Macron en décembre 2020. Pourtant, islamisme radical, islamo-racaille, islamo-délinquance, islamo-fachisme, islamo-gauchisme, etc. l’islam est évoqué à tout-va en des termes très négatifs. Le procès des attentats sanglants du 13 novembre 2015 qui se tient actuellement à Paris en ajoute à l’ambiance anti-islam dont s’emparent allègrement les partis les plus à droite de l’échiquier politique.

Une question devenue brûlante

« La question de l’islam en France est épineuse, hystérisante, inflammable, obsédante, problématique », affirme Ghaleb Bencheikh, islamologue et président de la Fondation de l’islam de France (FIF). Parce qu’elle est liée à la question de la laïcité, si chère à la « patrie des droits de l’homme ». « Ce qui fait la force d’une société, c’est d’intérioriser le respect de la loi. On peut la critiquer, mais comme elle est une émanation de la majorité, le citoyen est censé l’accepter. »

Pour l’islamologue, le sujet semble surtout exacerbé pour de mauvaises raisons. Dernier débat en date, la question du voile qui a refait surface avec la manifestation prévue le 9 février – interdite finalement par la préfecture de police de Paris - de « hijabeuses » défendant le droit de porter le voile sur les terrains de sport. « Du côté des musulmanes, on a fait du voile un synonyme d’une identité islamique, poursuit le spécialiste. En revoilant les femmes, il y a eu un travail de culpabilisation avec cette idée que la question identitaire, pour les jeunes, est puisée dans la donne islamique. »

Pour Ghaleb Bencheikh, il faut ainsi trouver de la rationalité dans ce déchaînement de passions. Et d’expliquer : « Il y a une tenaille identitaire dans notre pays, d’un côté, il y a les islamistes qui ont épuisé la donne religieuse dans la question identitaire, et de l’autre côté, le simple vocable "islam" est déjà une atteinte à l’identité nationale. » Et de détailler que l’islam et l’immigration ne sont pas tautologiques. Trop de liens sont faits entre ces deux sujets.

Une jeunesse en perte de repères

Le nombre d'habitants de confession ou de tradition musulmane sur le territoire métropolitain atteint près de 9% de la population. Nombre d’entre eux, principalement les jeunes, ont le sentiment d’être stigmatisés, certains en venant ainsi même à l’action violente, chose nouvelle sur le territoire. « Les parents de ces jeunes aujourd’hui révoltés, ont vécu un islam apaisé, explique Ghaleb Bencheikh. Par exemple, la question du voile était réglée. De Jakarta à Dakar, de Casablanca à Peshawar, les jeunes filles ne portaient pas le voile. Et voilà que subitement à Creil, on se retrouve avec des jeunes femmes qui pensent qu’elles vont périr par le feu de l’enfer si un homme découvre un bout de leurs cheveux. Ce travail de culpabilisation a été énorme. » Sans parler des discours radicaux tenus par certains imams face à une jeunesse révoltée.

Il faut noter que les temps ont changé, les musulmans de la génération de La marche pour l'égalité et contre le racisme, surnommée « marche des beurs » en 1983, ne sont plus présents avec leurs slogans laïcs. S’en sont suivies trois autres générations, explique le chercheur : celle de Khaled Kelkal, celle de Zacarias Moussaoui et celle des Kouachi, Koulibaly Merah etc, qui avaient cru, à tort qu’en s’insurgeant de manière criminelle, on redorait un blason terni que les parents n’avaient pas pu, osé, faire.

Le président du FIF, qui condamne sévèrement le recours au terrorisme, affirme que « parce qu’on n’a pas encore soldé les questions de décolonisation, dont la guerre d’Algérie, entre autres, certains continuent à croire qu’ils sont mal-aimés, pas acceptés, et ce sentiment, n’ayant pas été pris en charge, grandit dans le temps. Ainsi, au lieu d’avoir un sentiment d’appartenance à la nation, un patriotisme, il y a une réelle suspicion ».

Le culturel pour calmer les tensions ?

« Pour autant, je ne suis pas persuadé que la société française soit aussi raciste qu'on veut le dire, analyse le sociologue Ahmed Boubaker cité par l’AFP. Ce sont les politiques qui courent après le pseudo-racisme de l'opinion, sans se rendre compte qu'ils le fabriquent », déplore-t-il tout en admettant qu’indéniablement « un barrage a sauté », et il y a aujourd'hui une « totale désinhibition » quant à la parole anti-islam et anti-immigration, de plus en plus radicale et décomplexée.

Samedi 5 février, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en charge des cultes, a rappelé que l'islam était « compatible avec la République ». Dans une allusion aux déclarations des candidats d'extrême droite, il a mis en garde : « Les discours de haine des populistes rejoignent les projets des islamistes : pousser à la guerre de tous contre tous. »

Pour décrisper les questions identitaires, Ghaleb Bencheikh propose d’y répondre, entre autres, par le culturel, d’où sa présence à la tête de la Fondation de l’islam de France ; un organisme laïc dont l’objectif est de favoriser, par des actions éducatives, culturelles et sociales, l’affirmation d’un « islam humaniste, d’un islam de France qui reconnaît les valeurs et principes de la République ». Parmi les actions de la FIF, aller dans les prisons « expliquer à des jeunes qui sont potentiellement violents, que ce qu’on leur avait vendu comme idées les mène à une impasse. »

Mercredi soir 9 février, le candidat à la présidentielle Éric Zemmour a fustigé la « société multiculturelle », « ça veut dire la guerre de civilisations et ça veut dire que ce sont les plus nombreux qui gagnent, en l'occurrence l'islam ». Le débat est donc loin d’être terminé et risque certainement de se prolonger bien après le 24 avril prochain.

