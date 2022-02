Élodie Gomes, vivre plus intensément grâce au don du sang

Élodie Gomes, atteinte d’une maladie génétique et tributaire des dons du sang pour vivre normalement, tente depuis des années de sensibiliser sur sa maladie et l'importance du don, à son échelle. Portrait.

Sous un ciel grisâtre et pluvieux, dans le XXe arrondissement de Paris, assise sur un banc dans un square, Élodie Gomes attend, emmitouflée dans sa doudoune noire. Elle vient tout juste de faire une prise de sang à l'hôpital Tenon. La jeune femme de 29 ans, aux cheveux noir de jais, fait signe d’un sourire, et s’avance d’un pas dynamique. « Ce n’est pas grave pour la pluie, il ne pleut pas trop », considère Élodie Gomes en haussant les épaules, avant de se rassoir. Le lendemain, et comme toutes les quatre semaines depuis plus de 17 ans, elle reviendra à Tenon pour un échange transfusionnel.

Élodie Gomes est atteinte de drépanocytose (« dépra’ » comme elle l'appelle), première maladie génétique en France, qui atteint la forme des globules rouges. « J'ai hérité ça de ma mère, originaire d'Algérie, et de mon père, originaire du Cap-Vert mon frère l’a aussi, une forme un peu moins intense. C'est une maladie très compliquée à vivre parce que c'est un handicap invisible », explique-t-elle à toute vitesse.

Les symptômes sont variables d’une personne à l’autre, à différentes échelles d’intensités. Des crampes, de l’anémie, de la fatigue, des douleurs aux bras, aux jambes, aux genoux, au thorax… Un froid trop intense, une chaleur soudaine, et une crise vaso-occlusive (CVO) peut se déclencher. Élodie vulgarise le phénomène en une phrase : « Nous, notre globule rouge est en forme de lune au lieu d'être en forme de rond, une CVO, c’est quand il passe dans les vaisseaux et qu'il se bloque, ça fait des crises hyper douloureuses. » D’où l’importance pour elle de renouveler régulièrement son sang, pour réduire les risques de crise.

Incompréhensions et violences verbales

Dès sa naissance à Longjumeau, à 20 km au sud de Paris, sa maladie est diagnostiquée, contrairement à d’autres porteurs qui ne savent même pas qu’ils vivent avec la « dépra’ ». La jeune fille est donc suivie rapidement, mais sa chétivité, ses absences régulières pour des examens et son retrait en sport entraînent les moqueries de certains de ses camarades, car la drépanocytose ne se voit pas. Mais pas question pour Élodie de s’apitoyer sur son sort. « C'est vrai que plus petite, ce n’était pas simple, mais j’ai eu le déclic quand j'ai commencé à aller à la fac, à travailler, quand je suis devenue jeune adulte et que j'ai réussi à tourner ma maladie en force. J'étais très timide, très complexée, alors que maintenant, ça ne m’atteint plus. »

Après deux tentatives en faculté dans des licences qui ne lui plaisent pas, Élodie Gomes se dirige vers la voie professionnelle. « J'ai bossé en tant que vendeuse, en tant qu’hôtesse billetterie à Disney, et aujourd’hui, je suis hôtesse d'accueil en entreprise. » En parallèle de son travail, elle multiplie les sensibilisations pour faire connaître sa maladie sur les réseaux sociaux, au risque, parfois, de se retrouver confrontée à des violences verbales. L’air las, elle raconte : « Certains m’envoient des messages en me disant “la drépanocytose, c’est une maladie de noirs” Si c'est quelqu'un de pas trop borné ou fermé, je vais essayer de discuter : “J’ai une amie touchée aussi, Anissa, et elle est algérienne. Elle n'est pas noire, il y a des personnes grecques, maghrébines...” Si je vois que les personnes sont trop entêtées, je dis “Reste sur ton avis”, ce n’est pas grave. »

Des réseaux pour montrer la maladie

La jeune femme est habituée aux critiques sur les réseaux. Elle gère deux comptes Instagram, le premier consacré à la connaissance de la maladie, «@Drepasmile», avec son amie Anissa, et l’autre, «@tlodiie» sur son quotidien avec ou sans la maladie. « Quand je vais à l'hôpital par exemple, là j'ai fait ma petite histoire, “ah j'ai fait ma prise de sang pour demain, pour ma transfusion” et c'est un peu montrer au quotidien que même si on est malade, on peut avoir une vie normale, s’amuser et vivre. »

Nécessairement, il y a toujours quelques critiques inhérentes aux réseaux sociaux, mais en règle générale, les retours sont positifs. Sur son Instagram personnel, elle multiplie les photos de pratique sportive, de voyage. « De base, la plongée, le ski, c'est déconseillé. Mais tout ce que je peux tester, je le teste. Pour les “drépas”, c'est plus compliqué, mais c'est toujours possible, dans la limite du raisonnable », nuance-t-elle.

Car malgré la maladie qui l’affaiblit énormément, Élodie s’est prise de passion pour le sport. Une sorte de revanche après une enfance surprotégée par les soignants. « Les médecins disaient souvent “Tu dois faire attention à la piscine parce qu’avec les changements de température, tu vas faire des crises.” Il y avait une grosse peur autour du sport. En grandissant, j'ai voulu enlever mon complexe de fille fragile, de faible. » Elle se fixe des objectifs, des dix kilomètres en course, des courses d’obstacles… elle ne compte pas devenir marathonienne, mais c’est une manière de lutter. « Au début, c'était compliqué parce que ça choquait mon corps, j'étais K.O, hyper fatigué, je voyais les gens à côté à fond, ça blessait mon égo, avant de me dire que c'était normal, que j’avais une maladie. J'ai appris à dompter mon corps et connaître mes limites. »

Même si elle a bien conscience que tous les « drépas » ne peuvent en faire, elle tente d’encourager ceux qui la suivent à essayer doucement, avec parfois des bonnes surprises : certains se rendent compte qu’ils peuvent petit à petit reprendre une pratique sportive.

Sensibiliser au don du sang

Toute cette vie intense, comme elle doit pouvoir l’être pour tous, Élodie la doit au don du sang, elle en a bien conscience. Grâce aux dons, elle peut avoir un échange transfusionnel toutes les quatre semaines, et ses crises deviennent moins intenses, moins régulières. D’où son investissement pour le promouvoir, qu’elle aimerait d’ailleurs faire à plein temps à l’avenir. « On ne le répétera jamais assez, mais donnez votre sang et parlez-en aux gens autour de vous, il n'y a pas de petits dons, tout le sang sert, vraiment ! », insiste-t-elle.

Surtout qu’avec la pandémie, l'Établissement français du sang (EFS) a fait moins de campagnes, notamment dans les entreprises, et peine à trouver des donneurs. La sportive en parle donc partout autour d’elle, avec parfois de bonnes surprises. « J'ai une amie qui s'est mise à aller donner son sang parce que je lui en avais parlé et ça m'a trop touchée qu'elle se soit engagée dans la cause et se dise "bah, je vais donner mon sang ou même mes plaquettes, mon plasma..." »

Politiquement, elle aimerait que l’État s’investisse encore plus dans l’accompagnement des maladies génétiques, le don du sang et la sensibilisation. Le 16 mars 2022, les personnes homosexuelles pourront enfin donner leur sang. Un soulagement pour Élodie Gomes : « Des fois je me mange des petits taquets en mode “j’aimerais bien le faire, mais ils n'acceptent pas les personnes de moins de 50 kilos" ou justement, "ils ne veulent pas parce que je suis LGBTQ+”. Donc qu’ils ouvrent aux homosexuels, je trouve ça bien, il faut ouvrir au maximum de gens. Il faut faire preuve de plus de bienveillance et d’ouverture d’esprit. »

Pour encourager au don, la jeune femme a reçu via ses réseaux des idées très intéressantes, dont une qui lui plaît particulièrement : développer une application qui permet aux donneurs de savoir de manière anonyme que leur don a été utilisé, « pour qu’ils voient à quel point leur geste est utile. »

