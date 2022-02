L'unique sénateur RN annonce son ralliement à Éric Zemmour

Encore une défection pour Marine Le Pen. Le sénateur Rassemblement national de Marseille Stéphane Ravier a annoncé son ralliement à Éric Zemmour ce dimanche matin.

La mauvaise nouvelle pendait au nez de Marine Le Pen. L'unique sénateur du Rassemblement national (RN), Stéphane Ravier, rejoint Éric Zemmour car, a-t-il dit, « ses idées et ses convictions ne sont plus portées par Marine Le Pen, elles le sont par Éric Zemmour ». Il a donc décidé de soutenir « tout de suite » le candidat de Reconquête dans la campagne présidentielle parce qu'à l'entendre, c'est lui qui incarne désormais le rassemblement.

Cette annonce était attendue depuis plusieurs jours, Stéphane Ravier avait envoyé des signes sur sa prochaine défection et critiquait depuis longtemps Marine Le Pen, jugeant qu'elle n'avait plus « la niaque ». Le porte-parole du RN Laurent Jacobelli a réagi immédiatement en dénonçant une « désertion » et un « choix personnel ». Il a essayé de relativiser en affirmant que c'était « cousu de fil blanc ».

Des départs au compte-gouttes

Marine Le Pen elle-même avait anticipé dès vendredi, en déclarant lors d'un déplacement à Toulon : « Ravier, je m'en moque. Perdre le seul sénateur RN : et alors ? Zéro influence sur l'opinion. »

Il n'empêche que Marine Le Pen continue à être soumise au supplice des départs au compte-gouttes, qui pourrait se poursuivre : un autre parlementaire, Nicolas Bay, est, lui aussi, en désaccord avec la candidate.

