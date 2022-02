Le procès de l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray s'est ouvert

Le procès de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, en Normandie, s'ouvre à Paris, près de six ans après l'assassinat du père Jacques Hamel à coup de couteau en pleine messe.

Le procès de l'attaque terroriste qui a coûté la vie au père Jacques Hamel dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, le 26 juillet 2016, s'est ouvert ce lundi 14 février à Paris. Tués par les forces de l'ordre, les deux assaillants ne seront pas jugés mais quatre personnes accusées de complicité diverses sont poursuivies devant la cour d'assises spéciale.

Publicité Lire la suite

Le 26 juillet 2016 au matin, la messe prend fin en l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, quand deux jeunes hommes de 19 ans y pénètrent avec une arme de poing et un couteau à la main. Sous les yeux de trois religieuses, ils égorgent le père Jacques Hamel, 85 ans et blessent grièvement Guy Coponet, un fidèle de 87 ans qui assistait à la messe avec sa femme après l'avoir obligé à filmer l'assassinat du prêtre avec un téléphone portable.

Adel Kermiche et Abdel-Malik Petitjean, qui se réclamaient de l'État islamique et fichés S pour avoir tenté de rallier la Syrie, sont abattus par les forces de l'ordre à leur sortie de l'église.

Cinq ans et demi plus tard, trois membres de leur entourage « familial, amical ou téléphonique », selon les mots de l'accusation, vont comparaître dans le box de la cour d'assises spéciale de Paris pour « association de malfaiteurs terroriste ». Ils sont soupçonnés notamment d'avoir été au courant des intentions de Kermiche et Petitjean.

L'ombre de Rachid Kassim

Mais c'est l'ombre du quatrième accusé, Rachid Kassim, qui planera sur les audiences. Présumé mort dans un bombardement en Irak en 2017, le propagandiste français de l'État islamique sera jugé par défaut pour avoir commandité l'attentat.

L'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun, s'est constitué partie civile et explique ce qu'il attend avant tout la « justice » pour les accusés. « Peut-être aussi que cette justice, c'est de trouver de la lumière pour comprendre ce qui s’est passé, comment des jeunes, des croyants, peuvent-ils en arriver à tuer un prêtre qui visiblement ne faisait pas de mal à une mouche, et peut être aussi une lumière sur comment répondre à cette violence », explique-t-il.

Le procès doit durer quatre semaines jusqu'au 11 mars.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne