Présidentielle française: Jean-Luc Mélenchon fait salle comble à Montpellier

Près de 8 000 personnes étaient présentes dimanche 13 février pour écouter le candidat « Insoumis » parler pouvoir d’achat et lutte contre les inégalités lors de ce dixième meeting de campagne. Des thématiques sur lesquelles Jean-Luc Mélenchon entend se dresser face celui qui symbolise pour lui toutes les dérives : Emmanuel Macron.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial à Montpellier, Aurélien Devernoix

Ambiance de second tour à Montpellier. Jean-Luc Mélenchon a beau admettre que le chemin vers l’Élysée est étroit, les militants « insoumis » commencent à y croire. « 2017, ce n’est pas passé loin déjà, et il y a eu un mini espoir Macron, mais là je pense que le néolibéralisme a brûlé toutes ses cartouches, pour moi, c'est plus qu’un trou de souris qu’on a là », estime François. Et pour agrandir ce trou de souris, Jean-Luc Mélenchon se pose en unique alternative au chef de l’État : « Ou bien c’est moi, ou bien sinon, vous avez Monsieur Macron. »

► À lire aussi : Présidentielle française: Jean-Luc Mélenchon voit le second tour à sa portée

Le candidat Insoumis s'en est pris à la gestion des inégalités dans le pays, dressant un parallèle entre les profits des plus riches et le salaire des plus pauvres : « Les milliardaires français ont gagné en 19 mois 236 milliards d'euros, c'est-à-dire 12 milliards par mois, et pendant qu’ils faisaient cela, les autres pâtissaient sans fin ! Ce sont par exemple ces 17 métiers grâce auxquels la vie de tous les jours est possible : aide à domicile et aide-ménagère : moyenne 682 euros par mois ! Accompagnants d'élèves en situation de handicap : 750 euros par mois ! »

Façon match de boxe

Sur la scène au centre de la salle, façon match de boxe, Jean-Luc Mélenchon joue l’opposition des programmes. « Dans deux mois, le SMIC, il est à 1 400 euros par mois, si vous ne voulez pas, votez Macron ! »

Austérité contre État providence. Nid de milliardaires contre camp des travailleurs, président des riches contre candidat du peuple. Simpliste ? Jean-Luc Mélenchon assume : « Vous êtes caricatural monsieur Mélenchon. Oui ! Parce que la situation est caricaturale. Le capitalisme financier de notre époque est un capitalisme parasitaire ! »

Une stratégie d’opposition frontale qui permet à Jean-Luc Mélenchon de continuer à engranger les soutiens dans les foyers de contestation sociale. Ce dimanche, une figure des « gilets Jaunes » et une autre du mouvement des soignants ont rejoint son Parlement de l’Union Populaire. En meeting à Montpellier, Jean-Luc Mélenchon a une nouvelle fois vilipendé le bilan économique et social d'Emmanuel Macron.

► À lire aussi : Présidentielle française: Jean-Luc Mélenchon expose sa nouvelle vision de l’Europe

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne