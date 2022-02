Présidentielle française: Valérie Pécresse copie Éric Zemmour, qui savoure

Le candidat à la présidentielle Éric Zemmour pose avec Corinne Marchand (G) et Jamila Allaoui, les 100 000e et 100 001e membres du parti, après avoir reçu leurs cartes de membre à son QG de campagne à Paris, le 14 février 2022.

Valérie Pécresse se retrouve sous le feu des critiques pour avoir repris à son compte lors de son meeting la théorie raciste et complotiste du « grand remplacement » que brandit Éric Zemmour. Le candidat de Reconquête n'en demandait pas tant.

Éric Zemmour a le sourire. Face à une cinquantaine de militants réunis à son QG parisien, il remet la carte de son parti à la 100 000e adhérente qui se présente – ça tombe étonnamment bien – comme une militante déçue du parti Les Républicains. « Lorsque Éric parlait, je me disais : "mais cet homme dit tout ce que je pense". Et je parlais avec des amis qui me disaient : "il dit ce que l'on pense et que personne n'ose dire". »

Une mise en scène opportuniste au lendemain du meeting de Valérie Pécresse qui a repris plusieurs expressions et thèses chères à l'extrême droite. Éric Zemmour savoure une victoire idéologique. « Le parti républicain est condamné désormais. Les LR devront se répartir et choisir : les uns iront chez Emmanuel Macron, les autres viendront chez moi. C'est inéluctable. Les partis politiques ont une durée de vie programmée. S'ils ne sont plus adaptés à la situation politique, eh ben ils meurent. »

Le candidat d'extrême droite en est persuadé : les électeurs préfèreront forcément l'original à la copie. Ou dit autrement : « Quand on sème sur le champ du voisin, c'est le champ du voisin qui récolte. » Les sondages montrent qu'Éric Zemmour attire pour le moment environ un quart des électeurs du candidat de la droite en 2017, François Fillon.

