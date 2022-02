Saint-Étienne-du-Rouvray: pour la sœur du père Hamel, «cet attentat aurait pu être évité»

Le procès de l'attaque terroriste qui a coûté la vie au père Jacques Hamel dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, le 26 juillet 2016, s'est ouvert ce lundi à Paris. Un moment fort, quand la sœur du père Hamel, Roseline, s’est exprimée devant les médias.

Avec notre envoyé spécial au Palais de justice de Paris, Éric Chaurin

« Cet attentat aurait pu être évité. » À 81 ans, Roseline Hamel, la petite sœur du père Jacques Hamel, le dit avec émotion et dignité. Mais elle a bien du mal à comprendre que le lien entre l'attaque dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray et les messages postés par l’un des assaillants pourtant fiché S n’ait pas été établi à temps.

Les raisons pour lesquelles les annonces n’ont pas été prises au sérieux, « c’est presque inaudible pour nous », ajoute-t-elle. Car il y a eu la tragédie de Nice douze jours auparavant et on manquait d’effectif en période de vacances. Même si elle « ne veut pas trop culpabiliser le personnel », Roseline réclame des explications et s’interroge sur le manque de moyens des services de renseignement.

Mais on ne sait pas encore si les policiers en question viendront témoigner au procès qui s'est ouvert ce lundi. Quatre d’entre eux ont fait parvenir un arrêt maladie quelques jours avant le procès. Inacceptable pour les avocats des parties civiles qui souhaitent qu’ils soient entendus, tout comme les avocats des trois hommes qui comparaissent dans le box de la cour d’assises spéciale.

Pas d'excuses mais des paroles

Yassine Sebaihia, Farid Khelil et Jean-Philippe Steven Jean Louis n’ont pas participé à l'attaque, mais ils sont soupçonnés notamment d’avoir été au courant des intentions d’Adel Kermiche et d’Abdel-Malik Petitjean, les deux jihadistes abattus par les forces de l'ordre.

Roseline n’attend pas d’excuses de leur part, mais accueillera leurs paroles de tout cœur. Pour elle, ce sont aussi des victimes du terrorisme.

Le quatrième accusé, Rachid Kassim, sera jugé en son absence. Ce propagandiste français de l'organisation État islamique est probablement mort en Irak en 2017.

