Covid en France: le passe vaccinal évolue à partir de ce 15 février

En France, les conditions de validité du passe vaccinal vont évoluer ce mardi 15 février. Et selon les estimations du ministère de la Santé, 4 à 5 millions de Français ne seront plus dans les clous, et vont devoir s'y conformer s'ils veulent continuer à avoir accès à certains lieux publics.

Les délais pour faire sa dose de rappel sont raccourcis.

Pour les personnes de plus de 18 ans et un mois, ce rappel doit désormais être réalisé au maximum quatre mois après la fin de son schéma vaccinal initial. Si cela n'est pas le cas, leur QR code sera automatiquement désactivé, et donc leur passe deviendra invalide. Cette règle ne concerne pas les mineurs.

Du changement aussi pour les certificats de rétablissement, c'est-à-dire les certificats remis aux personnes ayant eu le Covid et étant désormais guéries. Il n'est plus valable que quatre mois, au lieu non sept.

Si le gouvernement serre la vis sur le passe vaccinal, dont il n'envisage d'ailleurs potentiellement la levée qu'au printemps, en fonction de la situation, il semble relâcher la pression sur le port du masque.

À partir de mercredi, la consommation et la vente de boisson et de nourriture seront à nouveau autorisées dans les stades, les cinémas et les transports en commun.

Les Français pourront profiter de concerts debout, boire un verre debout aussi dans les bars. Et danser, enfin ! Les discothèques vont pouvoir rouvrir après deux mois de fermeture.

