Le procès de l'ex-ministre de l'Intérieur Claude Guéant renvoyé pour raisons médicales

Claude Guéant devait être jugé à partir de ce mardi 15 février à Nanterre, près de Paris, pour « escroquerie » de frais de campagne. Son procès a été renvoyé aux 11 et 12 octobre 2022.

Lundi 14 février, à la veille de son procès, l’ancien ministre de l’Intérieur Claude Guéant avait été « hospitalisé d’urgence » pour « subir une opération chirurgicale », selon son avocat. Ce dernier a donc demandé ce mardi 15 février le renvoi du procès, expliquant que l'homme incontournable de la présidence Sarkozy, aujourd'hui âgé de 77 ans, allait devoir bénéficier d'un mois de convalescence.

« M. Guéant souhaite être jugé en personne, il veut pouvoir s'expliquer dans ce dossier », a assuré Me Philippe Bouchez El Ghozi à l'audience. « Le renvoi me paraît s'imposer », a concédé la procureure Nathalie Foy, demandant au tribunal d'ordonner une expertise médicale « approfondie et parfaitement objectivée » de l'état de santé de l'ex-ministre.

Ce que le tribunal a accepté. « C'est de l'intérêt de la justice que tous (les prévenus) puissent être confrontés à cette barre », a poursuivi la procureure.

« Escroquerie » de frais de campagne et « financement illicite »

Accusé d'« escroquerie » de frais de campagne, il devait aussi comparaître pour « financement illicite » de sa campagne législative de 2012, après la diffusion d'un tract en sa faveur par le maire UMP (devenu LR depuis) de Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe Baguet.

Quatre autres personnes, présentes à l'audience, devaient être jugées sur deux jours, dont Pierre-Christophe Baguet, accusé de « financement illicite » de campagne. L'accusation reproche à Pierre-Christophe Baguet et Claude Guéant d'avoir cherché à faire financer par la ville de Boulogne-Billancourt des dépenses de propagande électorale au soutien de la candidature de Claude Guéant. Ce que contestent formellement les deux prévenus.

Ancien secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant avait déjà été incarcéré du 13 décembre au 9 février dans le cadre d'une autre affaire. Il bénéficie depuis d'une liberté conditionnelle.

