Médias: Splann, journalistes et citoyens, de Bretagne et du monde

Janvier 2022,, pendant le festival Longueur d'Ondes à Brest, une partie de l'équipe du Comité éditorial et par ailleurs membres fondateurs de Splann : de gauche à droite, Faustine Sternberg, Gwenvaël Delanoë, Sylvain Ernault, Caroline Trouillet et Juliette Cabaço Roger.

Produire une information sûre, au plus près des populations concernées, et indépendante de tout groupe de pression, c'était l'objectif du collectif de journalistes Splann lors de sa création il y a un an, en Bretagne. Depuis, la jeune équipe a produit une enquête sur la pollution à l'ammoniac, travaille sur d'autres chantiers et tisse son réseau au-delà des limites régionale et nationale. Parce que l'information est un bien public et que l'accès à l'information est un enjeu démocratique qui dépasse les frontières.

Publicité Lire la suite

À contre-courant des clichés sur la Bretagne, « terre de lande et de légendes », et du « breizh washing », selon l'expression de Morgan Large, une des figures du collectif. Les dossiers sur lesquels Splann veut enquêter sont de ceux qui grattent : pour commencer, les pollutions de l'agriculture intensive et de l'élevage industriel, puisque la Bretagne est la deuxième région agricole française mais surtout la première région pour l'élevage, notamment hors-sol, de porcs et de volailles. Les enquêtes de terrain des journalistes Inès Léraud dans son Journal breton sur France culture, et sur les algues vertes conséquence des pollutions au nitrate - la BD enquête Algues vertes, l'histoire interdite illustrée par Pierre Van Hove (2019) a été un très grand succès public - et de Morgan Large sur la radio locale RKB, documentent depuis des années les effets négatifs de cette agro-industrie sur les hommes et sur la nature. Elles sont toutes deux membres et « marraines » de l'association.

Splann : «pour un journalisme d’investigation en Bretagne» Splann, déjà le nom est tout un programme : cela signifie « clair » ou « transparent » en breton, un parti pris informationnel et culturel. Rendre accessible l'information, donner des outils pour comprendre et s'inscrire dans un bassin culturel et linguistique puisque toute la production de l'équipe est bilingue. Le noyau dur de Splann, ce fut l'IUT de Lannion, seule école de journalisme reconnue par la profession dans le grand Ouest. Quatre des six membres du comité éditorial de Splann en sont issus. L'école a servi de terreau à un réseau, entre étudiants et enseignants, de bon connaisseurs des problématiques du territoire, qui s'est étoffé. Mais il n'est bien entendu pas nécessaire d'être breton ou bretonnant pour faire partie de l'association, comme c'est le cas d'Inès Léraud, dont la légitimité à enquêter sur les questions environnementales n'est plus à prouver. Splann s'est constitué en association dès l'origine, sur le modèle de Disclose qui en est le modèle revendiqué. Exception faite des professionnels sollicités pour les enquêtes, tous ses membres, comité éditorial compris, sont bénévoles. Le travail est financé par des dons du public qui constituent l'essentiel des ressources. Un nouvel appel de fonds va d'ailleurs être lancé pour les enquêtes de 2023.

Mais dans une région où près d'un tiers de la population active travaille dans le secteur de l'agro-alimentaire, il n'est pas toujours simple d'enquêter sur ces sujets, racontent les journalistes. « Le monde agro-industriel a entre les mains la vie des gens, c'est-à-dire les emplois », expliquait Morgan Large, fin janvier au festival Longueurs d'onde à Brest. Les agriculteurs qui refusent d'entrer dans le moule imposé par le modèle économique, très productiviste, peuvent être aussi sanctionnés.

Lors de la table ronde organisée à Brest sur le thème « Investigation et prise de risque », les trois journalistes de Splann invités ont expliqué les difficultés auxquelles ils étaient confrontés sur le terrain. Là où ils vivent et travaillent. Tous les journalistes du collectif vivent en Bretagne car être sur le terrain sur lequel on travaille fait qu'on est d'autant plus investi, selon Sylvain Ernault, journaliste et membre du comité éditorial de l'association. « On n'est pas surplombant, on n'est pas parachuté », nous précise-t-il.

Mais être sur le terrain veut dire prise de risque quand on travaille sur des sujets sensibles, à forte incidence sociale et économique. Les journalistes subissent eux aussi des menaces physiques, comme ce fut le cas de Morgan Large l'an passé, et des pressions judiciaires. Ces pressions, de plus en plus fortes, notamment sur Inès Léraud en 2020, avaient conduit à la création du collectif de journalistes Kelaouiñ (qui veut dire « informer » en breton). Il avait été à l'origine d'une lettre ouverte au Conseil régional et d'une pétition pour dénoncer la difficulté d'informer face aux puissances de l'agroalimentaire en Bretagne.

Couverture de la bande dessinée «Les Algues vertes», d’Ines Leraud et Pierre Van Hove. © La Revue dessinée – Delcourt, 2019 – Leraud, Van Hove

« Un journalisme de transformation sociale »

« Nous croyons dans un journalisme de transformation sociale et à l’importance de l’information pour contribuer au changement », peut-on lire dans la profession de foi de Splann. L'information est un bien public et doit donc être largement diffusée : la première enquête sur la pollution à l'ammoniac en Bretagne (la région est la première émettrice de ce gaz en France), publiée en juin 2021, est en accès libre sur le site internet de l'association et de médias partenaires comme Mediapart. Les médias régionaux ont relayé ce travail et les journalistes de Splann, notamment son autrice Caroline Trouillet, participent à de nombreux débats et rencontres, en Bretagne et hors de la région, pour sensibiliser à cette pollution et à ces incidences sur la santé publique et l'environnement.

Informer c'est bien, mais c'est encore mieux si cette information pèse positivement sur le cours des choses... L'équipe se réjouit que son travail ait une incidence sur les dossiers en cours comme ce fut le cas lors du débat public sur l'opportunité de créer un nouveau poulailler géant à Langoëlan, dans le Morbihan : l'enquête a été citée dans le cadre des débats au tribunal administratif de Rennes qui ont conduit en 2021 à annuler l'autorisation qui avait été donnée pour un élevage de 120 000 poulets sur la commune. L'association essaie aussi, dans la mesure de ses moyens humains, de donner une suite à son travail d'enquête, nous explique Sylvain Ernault : une lettre d'information mensuelle gratuite a été lancée et une veille est faite sur les thématiques environnementales. Beaucoup de travail donc pour des membres bénévoles. Mais aussi un engagement et une expérience originale qui suscitent de l'intérêt dans l'Hexagone et au-delà de nos frontières, comme en témoigne cette visite récente de confrères du quotidien Le Soir en Belgique, raconte encore Sylvain Ernault.

L'argent, le nerf de la guerre

La Bretagne a une bonne couverture médiatique tant papier - avec deux grands quotidiens, Le Télégramme et Ouest France et une foultitude de publications plus locales - que radio et télé, mais ces médias peuvent avoir des difficultés à lancer des enquêtes. Outre les pressions éventuelles des annonceurs -et le lobby agro-industriel breton est puissant- le travail d'enquête s'inscrit forcément dans la durée, aussi est-il coûteux en temps et en argent. Si les rédactions peuvent hésiter à financer de tels projets, c'est encore plus hasardeux pour un journaliste pigiste, d'autant que celui-ci risque de s'aliéner, en travaillant sur des sujets sensibles, des contacts, un réseau d'information. « Nous voulions proposer de payer les journalistes à la durée passée sur un sujet et non au tarif du feuillet qui s'apparente à du bénévolat lorsqu'on parle d'enquête », expliquait sur France 3 Bretagne Juliette Cabaço Roger, l'une des co-fondatrices de Splann.

Pour financer les enquêtes, un appel au don a été lancé et quelque 90 000 euros ont été récoltés l'an passé. Le comité éditorial de Splann choisit de financer sur un temps long une ou plusieurs personnes pour défricher un terrain choisi en amont par le collectif. Ainsi la première grande enquête sur l'ammoniac, qui a coûté environ 20 000 euros, a-t-elle été menée sur plus de cinq mois et à mi-temps par Caroline Trouillet, qui avait déjà enquêté sur le monde rural en France et ailleurs (on peut réécouter ici son reportage sur RFI les spoliations des terres Mapuche en Patagonie) et sur la Politique agricole commune (PAC). Le travail des photographes, infographistes, etc, est aussi compris dans le budget, de même que les honoraires de l'avocat qui relit l'ensemble du travail car « on peut être critiquable mais pas attaquable sur les faits », martèle Sylvain Ernault. Il reste en caisse quelque 60 000 euros pour les trois enquêtes qui sont actuellement en cours, poursuit-il. La prochaine devrait sortir avant l'élection présidentielle. Trois binômes d'enquêteurs sont sur le terrain.

Défendre la liberté d'expression, un engagement constant

« On est des journalistes et on est aussi une ONG, insiste Sylvain Ernault, c'est-à-dire qu'on réfléchit et agit comme une ONG en terme d'impact et d'engagement sur la liberté de la presse et la protection de la liberté d'expression. » À Brest, lors du débat de Longueurs d'onde, Morgan Large racontait comment un de ses interlocuteurs la menaçait d'un procès si le nom de son entreprise était cité sur l'antenne de La petite lanterne, son magazine du RKB. Les fameux « procès baillons », dont certains groupes se sont fait une spécialité et qui ligotent les enquêteurs pigistes et lanceurs d'alerte.

Morgan Large, journaliste à Radio Kreiz Breizh, vit et travaille en Centre-Bretagne, dans la région de Rostrenen. Menacée (son véhicule notamment a été saboté), la journaliste a porté plainte l'an passé sur deux volets : dégradation pouvant entraîner une blessure et atteinte à la liberté d'expression. AFP - LOIC VENANCE

Les enquêteurs de terrain sont aussi souvent des fixeurs pour les journalistes envoyés par les médias nationaux et des lanceurs d'alerte sur les questions environnementales, et l'association participe à la défense de ces sentinelles indispensables. Elle s'inquiète, avec d'autres associations, syndicats de journalistes ou citoyens, de l'avenir de la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. Membre du collectif « Informer n'est pas un délit », du Conseil de déontologie journalistique et de médiation, Splann participe à la réunion du Fonds pour une presse libre qui se tient à la mi-février à la Bourse du travail à Paris. Un travail de fourmi pour une petite équipe mais indispensable alors que les journalistes travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles, y compris en France.

Splann et d'autres se sont réjouis du démantèlement partiel, début février, de la cellule Demeter, dispositif policier et judiciaire destiné à lutter contre les « atteintes au monde agricole », créé fin 2019. Telle que Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur de l'époque, l'avait présentée -en Bretagne justement- cette cellule visait à empêcher les vols et intrusions dans les élevages mais aussi à prévenir les « actions de nature idéologique, qu’il s’agisse de simples actions symboliques de dénigrement du milieu agricole ou d’actions dures ayant des répercussions matérielles ou physiques », comme par exemple des intrusions de militants de la cause animale dans des fermes d'élevage intensif. Plusieurs associations et syndicats agricoles avaient alors dénoncé un dispositif destiné à surveiller les opposants à l'agro-industrie. Un recours administratif a été déposé contre la cellule au motif qu'elle portait atteinte à la liberté d'expression.

Victoire ! ✊ La cellule Demeter n'a plus lieu d'être. Le tribunal administratif de Paris juge que « le ministre de l'Intérieur a commis une erreur de droit » en incluant dans le périmètre de la cellule Demeter le « suivi d'actions de nature idéologique ». Son objectif principal. pic.twitter.com/fnZSeZH8Sc — Kelaouiñ (@Kelaouinbzh) February 1, 2022

Splann s'inscrit aussi dans un paysage médiatique en mouvement : sur le web ou d'autres supports, associatifs, citoyens, les sites et sources pullulent avec de nouveaux modes de fonctionnement et de financement. Leur mot d'ordre : travailler ensemble, mettre en commun les ressources, réseaux et outils (comme ce fut le cas dans l'enquête sur l'ammoniac où des études américaines ont été exploitées) pour plus d'efficacité, quitte à « mettre de côté les logiques d'audiences et de concurrence », souligne Sylvain Ernault, qui a participé dans d'autres régions à des réunions de collectifs proches des objectifs de Splann. « On a été beaucoup sollicités, on a rencontré beaucoup de gens et pris part à des mobilisations, et c'est très enthousiasmant ! »

► À lire aussi : Face à l’immensité du Big Data, les stratégies des journalistes d’investigation

De la Bretagne au reste du monde ou vice versa

La première enquête concernait le territoire régional, mais dans une économie mondialisée, notamment en matière d'agriculture et d'énergie, les expériences sont transposables. L'enquête sur l'ammoniac « pourrait être dupliquée dans d'autres régions d'élevage intensif comme les Pays-Bas ou l'Allemagne », explique Sylvain Ernault. De même, les porcs et volailles en Bretagne se nourrissent de soja qui arrive par cargos à Saint-Nazaire ou Brest. Et comment ce soja est-il produit ? Voilà une interrogation légitime. Ensuite, ces mêmes volailles sont largement exportées au Moyen-Orient ou en Afrique au détriment du poulet local... Autre débat.

Si on veut appréhender une filière dans sa globalité, il faut franchir des frontières et Splann ne s'interdit pas de le faire, d'autant que certains de ses journalistes ont l'occasion de travailler sur des sujets en dehors de l'Hexagone comme ce fut le cas pour Caroline Trouillet en Argentine ou encore pour Gwenvaël Delanoë, journaliste membre fondateur de Splann sur l'afflux de migrants aux Canaries ou les Indiens d'Amazonie. Des contacts sont noués qui viendront enrichir de futures enquêtes, mais on ne peut déflorer le sujet.

En creux, c'est aussi une organisation économique et politique que Splann interroge, poursuit Sylvain Ernault : malgré l'affichage des discours et l'argent investi, il n'y a pas d'amélioration notable de l'environnement, « or il y a une urgence : on est sur des sujets graves ». On le voit au niveau de la pollution des algues vertes qui s'invitent désormais même en hiver sur nos côtes ou du taux de contamination à l'ammoniac qui continue à augmenter, dénonce Caroline Trouillet. Un ordre économique et politique à réinventer, donc.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne