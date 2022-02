Présidentielle française: le Parti radical de gauche lâche Christiane Taubira

Le Parti radical de gauche (PRG), principale formation politique soutenant sa candidature à l’Élysée, a retiré ce lundi son soutien à la campagne de Christiane Taubira. Et les conséquences pourraient être radicales pour les ambitions de l’ancienne ministre de la Justice.

Une journée de supplice pour Christiane Taubira. Après avoir dans un premier temps découvert que les élus du Parti radical de gauche n’étaient plus obligés de lui donner leur parrainage, la candidate à la présidentielle a ensuite vu le patron du Parti radical de gauche Guillaume Lacroix signifier le retrait pur et simple du parti de sa campagne.

Résultat, l’ex-garde des Sceaux va devoir renoncer à une partie des 282 parrainages que pouvait lui apporter le PRG, alors qu’elle n’a en pour l’instant que 47 sur les 500 nécessaires pour se présenter. Et elle ne pourra pas non plus compter sur les moyens financiers cruciaux que devait lui apporter le parti.

Taubira lâchée au profit d'Hidalgo ?

À l'origine, une histoire de tensions internes au PRG où certains dirigeants ont estimé que Christiane Taubira avait échoué à réunir la gauche, condition pour leur soutien. Dans le camp de la candidate, on voit surtout dans cette décision la patte de l’ex-patron du parti, Jean-Michel Baylet, que l’on soupçonne être en service commandé pour le Parti socialiste.

« Absolument pas », répond-on dans l’entourage d’Anne Hidalgo « ce qui lui arrive, ce sont les limites de son projet », avant d’estimer que cela allait désormais « être difficile pour elle ». Le camp Taubira accuse en effet le coup et reconnaît que les prochains jours pourraient être cruciaux pour l’avenir de sa candidature.

