Procès du 13-Novembre: le Covid-19 interrompt les audiences pour au moins une semaine

Au procès des attentats du 13 novembre 2015, la 81e journée d’audience devant la cour d’assises spéciale de Paris a surtout servi à acter le report des audiences. Cette fois, deux nouveaux accusés ont été contaminés.

Publicité Lire la suite

En temps normal, l’organisation d’un tel procès relèverait déjà de la gageure. Quatorze accusés présents, des centaines de parties civiles, une enquête tentaculaire qui s’étend de Paris à Raqqa, en passant par Bruxelles, Athènes ou Gaziantep. Des témoins et des enquêteurs à auditionner depuis la Belgique, le Maroc ou la Tunisie.

Et voilà que l'épidémie de coronavirus oblige à un nouveau report. Après Salah Abdeslam et Ali El Haddad Asufi, deux nouveaux accusés ont été testés positifs au Covid-19. En l'occurrence, Mohamed Amri et Adel Haddadi. « Ce virus semble vouloir s'attacher à nous », constate, fataliste, le président de la cour d'assises spéciale Jean-Louis Périès qui venait tout juste de réorganiser son calendrier. Il confirme que les audiences sont décalées d'au moins une semaine.

« Si j'étais avocat de la défense, je vous dirais que c'est très embêtant pour ces gens qui sont dans le box. Effectivement, ça va traîner une année dans des conditions difficiles, regrette Maître Antoine Casubolo, avocat de parties civiles. Nos clients, eux, veulent avoir enfin un jugement, qu'on sache ce qu'il s'est passé, que les peines tombent. La justice passera, quel que soit le parcours chaotique des audiences. »

Il est déjà acté que le procès qui s’est ouvert le 8 septembre devrait se prolonger au-delà des sept mois. Sauf nouvelle mauvaise surprise, le délibéré est prévu mi-juin.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne