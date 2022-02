Au Rassemblement national, la chasse aux espions est ouverte

À l’extrême droite, la campagne présidentielle française prend depuis 24 heures des allures de série d’espionnage. Nicolas Bay, l’un des plus hauts cadres du RN, est accusé de « haute trahison » et a été démis de ses fonctions. Alors même qu’il n’a pas officialisé son soutien à Eric Zemmour.

Marine le Pen fait le ménage dans son parti et le fait savoir. Le député européen Nicolas Bay en a fait les frais mardi soir. Soupçonné d’être un informateur pour Eric Zemmour, il a été démis de ses fonctions de porte-parole de campagne du RN. Dans un sévère communiqué publié dans la soirée, le parti lepéniste dénonce le « comportement parfaitement immoral » de Nicolas Bay qu’il accuse de « haute trahison ». En cause, des informations « stratégiques et confidentielles » que l’eurodéputé aurait transmises à Eric Zemmour. Nicolas Bay, lui, dément toute trahison et dénonce des accusations « grossières » et des « calomnies ».

Lors d’un déplacement mardi à Villers-Cotterêts, la candidate RN avait préparé le terrain avant le communiqué diffusé dans la soirée. Une démonstration de fermeté lors de laquelle Marine le Pen demandait aux futurs traîtres d’accélérer leur départ, comparant leur défection à la « stratégie de la limace, non seulement parce que la limace est lente, mais aussi parce qu’elle est poisseuse ». Une manière de tenter de mettre fin à l’hémorragie de ses troupes et de ne plus subir les départs, mais au contraire, d’en être à l’initiative.

Fin janvier, elle avait déjà mis en garde. En marge d’un déplacement à Madrid, elle exhortait « ceux qui veulent partir, à partir dès maintenant ». La candidate est désormais entrée dans la deuxième phase de sa chasse aux déserteurs : celle de l’offensive.

L’aimant Zemmour

Dans le camp du candidat de Reconquête!, ces ralliements sont perçus comme une véritable « dynamique » en faveur d’Eric Zemmour. Un « supplice chinois » même, infligé à Marine Le Pen. Après Gilbert Collard, Stéphane Ravier et Jérôme Rivière, Nicolas Bay, lui, n’a pas encore officialisé son ralliement à Eric Zemmour mais pourrait le faire lors d’un déplacement de l’éditorialiste en Normandie samedi 19 février.

Un ralliement qui pourrait s’avérer doublement dangereux pour Marine Le Pen quand on sait que Nicolas Bay est très proche de Marion Maréchal, considérée comme le Graal de l’extrême droite. L’eurodéputé pourrait jouer de sa relation privilégiée avec la nièce de Marine Le Pen pour la convaincre de rejoindre à son tour Eric Zemmour. Et ce alors que le candidat de Reconquête! séduit de plus en plus de lepénistes avec son discours décomplexé sur l’immigration et les opportunités qu’il pourrait offrir en vue des législatives.

Face à cette série de départs, le RN joue la carte de la sérénité faisant valoir que la candidate est toujours devant Eric Zemmour dans les sondages et donnée au second tour avec Emmanuel Macron. Des désertions qui « n’intéressent que les journalistes politiques » raillent les cadres du Rassemblement national, estimant que « les électeurs ne s’intéressent guère » à ces manœuvres politiciennes.

Devant les journalistes, Marine Le Pen, elle, donne le change et tente d'apparaître particulièrement détendue lorsqu'il s'agit de commenter ces défections. En interne, cependant, le discours est plus musclé. Car même si son socle électoral semble, pour le moment, résister, la dynamique du côté d'Eric Zemmour pourrait mettre en danger Marine Le Pen pour assurer sa place au second tour, ainsi que pour l'après présidentielle et la bataille des législatives.

