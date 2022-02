Covid-19 en France: allègement des mesures et espoir de retour à une vie normale

Vendredi 11 février 2022, on enregistrait environ 138 000 nouveaux cas quotidiens soit une baisse de plus de 40% en une semaine.

La France lève un certain nombre de mesures sanitaires ce mercredi 16 février, avec notamment les concerts debout à nouveau autorisés, ainsi que la consommation au comptoir dans les bars et les cafés, ou encore la réouverture des discothèques fermées depuis le 10 décembre.

Publicité Lire la suite

Les dernières mesures laissent penser que la vie normale reprend doucement son cours et que le pire de l’épidémie de Covid-19 est derrière nous. Les chiffres sont plutôt encourageants. Selon Santé publique France, on enregistrait, le 15 février, 142 253 nouveaux cas quotidiens, soit une baisse d’environ 40% en une semaine.

Idem à l'hôpital. Car même si les taux d'occupation varient d'une région à l'autre, ce lundi 14 février, on comptabilisait 2 102 nouvelles hospitalisations, c'est-à-dire 25% de moins en une semaine. Autre preuve du recul de l'épidémie : la baisse du R0, à savoir le nombre moyen de personnes qu'un cas positif va contaminer. En France, il vient de passer à 0,6. Pour mémoire, début 2020, il était à plus de 3.

► À lire aussi : Passe vaccinal: «Cette mesure aurait dû être prise il y a longtemps»

L’expérience invite à la prudence

Selon le professeur Olivier Bouchaud, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Avicenne, en banlieue parisienne, si l’on a des raisons d’être optimiste, il faut néanmoins rester prudent : « Prétendre que la pandémie de Covid est maintenant complètement derrière nous et que nous sommes en train de vivre ses dernières semaines ou ses derniers mois est un peu présomptueux et très prématuré. Il est clair qu’il ne faut certainement pas fléchir sur la vaccination et qu'à la prochaine période de transmission, c’est-à-dire à l’automne et à l’hiver prochain, il faudra réactiver un certain nombre de mesures barrières. Nous ne sommes pas du tout à l’abri d’un nouveau variant et d’une recrudescence saisonnière. »

Une Europe divisée en 3 zones

Chez nos voisins européens, si la tendance est également à l’allègement des restrictions, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. La France, l’Italie, la Suède, la Belgique, l’Espagne, le Portugal, mais aussi le Luxembourg, le Royaume-Uni et la Suisse font partie des plus chanceux. Tous enregistrent des baisses de contaminations significatives.

En revanche, l’Allemagne, l’Autriche, la Grèce, mais aussi l’Irlande peinent encore, malgré leurs efforts, à faire fléchir leurs courbes. Et puis il y a ceux qui ne voient pas le bout du tunnel et qui se débattent encore avec des contaminations et des hospitalisations en hausse. C’est le cas de l’Islande, de la Norvège et des Pays-Bas.

Mais là où les chiffres sont les plus préoccupants, c’est bien à l’Est de l’Europe. Une zone où la proportion de personnes vaccinées reste encore trop faible pour sortir de la crise. C’est le cas notamment en Russie où les chiffres des contaminations s’affolent et où la mortalité bat des records absolus.

Des politiques sanitaires différentes

Cette hétérogénéité, se retrouve également dans la gestion politique de la crise souligne le professeur Antoine Flahaut, directeur de l'institut de santé globale à Genève. « Il y a des politiques - de vivre avec – ce qui induit qu’on ne prend des mesures fortes, que, pour éviter la saturation des réanimations et des hôpitaux. C’est une politique suivie par les Français par exemple, mais aussi par les Britanniques, les Espagnols et les Italiens. Et puis, il y a des politiques un peu plus proactives à l’image du Danemark. Par exemple, il n’y avait qu’un seul décès enregistré, rapporté par la veille sanitaire danoise quand le pays a confiné. Ça veut dire, qu’ils ont été prêts à prendre des mesures fortes, même d’un point de vue psychologique pour la population, pour essayer d’être plus performants. Et effectivement, ils ont été beaucoup plus performants que les Suédois, que les Britanniques ou même que les Français. Ils ont enregistré beaucoup moins de décès. », rappelle-t-il.

Une politique zéro Covid-19 intenable

En pensant mieux protéger leur population, plusieurs pays dans le monde ont fait le choix d’une politique Zéro Covid. Une politique de plus en plus difficile à tenir. Pour preuve, les Australiens, les Néozélandais et les Singapouriens viennent d’y renoncer. Seuls, les Chinois semblent décidés à maintenir leur ligne. Plus pour très longtemps selon le professeur Antoine Flahaut : « Les Chinois voient bien que ça n’est plus tenable avec Omicron qui est d’une très, très grande transmissibilité. Même des gens vaccinés, peuvent devenir porteur du virus Omicron et le transmettre dans le pays. Donc, on peut penser, qu’après la fin des Jeux olympiques, les Chinois vont faire comme le Japon, ou comme la Corée, c’est-à-dire qu’ils auront une faible tolérance à la circulation du virus. Mais pas une tolérance zéro qui n’est plus tenable. »

Depuis 2019, la pandémie de Covid-19 a fait près de 6 millions de morts dans le monde. Un chiffre qui selon l'OMS pourrait être deux à trois fois plus élevé si la surmortalité indirectement liée à la maladie était prise en compte.

►À lire aussi : Covid-19: le passage à une forme endémique, un scénario pas sans danger, prévient l'OMS

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne