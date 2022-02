Présidentielle française: Tinder s'engage pour le vote des jeunes

Le géant des rencontres amoureuses Tinder et l'ONG de défense des droits civiques A Voté ont annoncé mercredi 16 février le lancement d'une campagne pour inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales.

Faire « matcher la génération Z avec le vote. » C'est l'objectif de l'application de rencontres Tinder qui veut inciter ses utilisateurs à se rendre aux urnes. « Si tu dates en bas de chez toi... Alors vote en bas de chez toi ! », met en avant la publicité.

Concrètement, à partir de ce jeudi et jusqu'au 8 avril, les 18-25 ans présents sur l'application verront apparaître des annonces pour vérifier les démarches à remplir en vue de la présidentielle. En cliquant, ils seront renvoyés vers le site de l'ONG A Voté qui se mobilise contre la mal-inscription sur les listes électorales.

Sept millions de personnes mal inscrites

Aujourd'hui, rappelle l'ONG, plus de 7 millions de Français sont mal inscrits : être mal inscrit, c'est trois fois plus de chances de s'abstenir. Et les jeunes sont particulièrement touchés par ce phénomène.

La campagne de communication réalisée par Tinder en partenariat avec l'ONG a voté. © Campagne Tinder/A voté

Si Tinder décide de s'engager, ce n'est pas un hasard : le terme « politique » est de plus en plus présent dans les profils de ses utilisateurs en France. Il y a quelques jours, des militants des Jeunes avec Macron avaient utilisé leurs comptes pour inciter à voter pour leur candidat mais Tinder s'y était opposée. Pas de campagne sur Tinder, l'appli préfère la sensibilisation. L’entreprise s'était d'ailleurs déjà engagée lors des élections américaines de 2020 ou plus récemment, en Allemagne, lors des élections fédérales.

(avec AFP)

