Présidentielle 2022: Fabien Roussel continue d'imprimer sa marque à gauche

En progression dans les intentions de vote, le communiste Fabien Roussel se sent pousser des ailes. Ce mercredi 16 février à Montreuil en région parisienne, il a réuni près de 1 500 personnes venues l'entendre entonner sa mélodie d'une candidature pas comme les autres.

Avec notre envoyé spécial à Montreuil, Aurélien Devernoix

Être mieux payé, être mieux nourri, être à la retraite à 60 ans... Voilà la définition du bonheur selon Fabien Roussel. Cette notion, le candidat communiste en a fait le cœur de son programme et l'intérêt qu'il suscite depuis quelques semaines le conforte dans sa stratégie.

« La différence que je marque avec l'esprit bienveillant et heureux de ma campagne, ma démarche de défendre mon projet si original et si différent y compris à gauche. Je crois que ce projet commence à résonner de plus en plus fort », a lancé le candidat du Parti communiste.

Un discours et une manière d'être, à l'image des quelques pas de danse du candidat à la tribune, qui séduisent Lilia, ancienne électrice socialiste puis mélenchoniste. « On a perdu un peu cette notion de plaisir et on est partis un peu sur une notion culpabilisatrice et je pense que c'est bien de faire rêver. Voilà, à l'époque la gauche c'était ça, ça donnait envie, c'était les jours heureux donc moi je trouve que c'est plutôt positif », explique-t-elle.

Fabien Roussel a aussi marqué des points sur le fond. Notamment auprès des anciens supporters d'Arnaud Montebourg comme Gurvan. « Il met les classes populaires devant, il met la question sociale devant... Sur la question républicaine, sur les questions de laïcité, il est très bien aussi. Il s'empare des questions que l'on a tendance à évincer à gauche ».

Pourtant Fabien Roussel s'en défend : pas question de piquer des voix à Jean-Luc Mélenchon ou Anne Hidalgo. Tout en voyant bien son Parti communiste jouer les parrains de la reconstruction de la gauche après la présidentielle.

