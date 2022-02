Présidentielle en France: Nicolas Bay franchit le pas et rallie Eric Zemmour

Après avoir été suspendu de son poste de porte parole de la campagne de Marine Le Pen pour cause de déloyauté, l'eurodéputé Rassemblement national Nicolas Bay a finalement franchi le pas mercredi soir. Il rejoint la candidature d'Eric Zemmour

« Quelle surprise incroyable... je ne m'y attendais pas du tout ! »

Marine Le Pen préfère en rire, mais l'officialisation du ralliement de Nicolas Bay à Eric Zemmour en plein milieu de l'émission de la chaîne LCI consacrée à la candidate du RN est une vexation de plus, rapporte Aurélien Devernoix, du service politique.

Depuis des semaines maintenant son adversaire d'extrême droite siphonne ses troupes : le député Gilbert Collard, le sénateur Stéphane Ravier et un autre collègue eurodéputé de Nicolas Bay, Jérôme Rivière.

Marine Le Pen a beau minimiser cela commence à faire beaucoup et à poser la question de la stratégie électorale de la candidate.

Dans les colonnes du quotidien Le Figaro où il annoncé son ralliement, Nicolas Bay n'y va pas par quatre chemins : « la stratégie d'union par les idées des électeurs Les Républicains et Rassemblement national » prônée par Eric Zemmour est la seule « porteuse » et « réaliste » politiquement.

Mais il fustige aussi le mode de fonctionnement du RN et de sa patronne, « intolérants à la moindre critique, imperméables à la moindre remise en cause » et qui a conduit le parti à perdre les deux tiers de ses effectifs en cinq ans.

Un départ donc sur un coup d'éclat que Marine Le Pen aura cette fois bien du mal à minimiser, en attendant le coup de grâce : le très probable ralliement à Eric Zemmour de sa propre nièce, Marion Maréchal.

