Énergies: EDF renfloué par l'État pour faire face aux «difficultés» à venir en 2022

EDF dévoile de solides résultats pour l'année qui vient de s'écouler. L'électricien Français a vu son bénéfice net multiplié par huit l'an dernier pour atteindre 5,1 milliards d'euros. Pourtant, l'heure n'est pas à la fête. Les prévisions pour 2022 ne sont pas bonnes et EDF présente un « plan d'action » pour faire face aux difficultés.

Les résultats d'EDF devraient être plombés cette année par une production nucléaire française en berne et des mesures imposées par le gouvernement pour bloquer les prix de l'électricité. L'Etat a contraint EDF à vendre un volume plus important d'électricité bon marché à ses concurrents afin de limiter la hausse des tarifs le mois prochain. Une mesure qui amputera les bénéfices de l'électricien français.

Or, EDF déjà endetté à hauteur de 43 milliards d'euros a grand besoin de financements, pour prolonger la durée de vie de son parc nucléaire français, construire de nouveaux réacteurs comme annoncé par Emmanuel Macron à Belfort le 10 février, et développer davantage les énergies renouvelables.

Projet de recapitalisation

Vu l'avis de tempête, EDF annonce un projet de recapitalisation.510 millions de nouvelles actions seront émises pour environ deux milliards et demi d'euros. L'État qui détient près de 84% du capital du groupe participera à hauteur d’un peu plus de deux milliards d'euros. De l'aveu même de Bruno Le Maire, interrogé par nos confrères de RTL ce vendredi matin, cela ne suffira pas. Mais c'est aux yeux du ministre de l'Économie, « un signal à destination des investisseurs privés », un moyen de leur inspirer confiance.

L'État participera à la recapitalisation d'EDF à hauteur de plus de 2 milliards d'euros. L'État est au côté d'EDF, aux côtés des salariés. Bruno Le Maire sur RTL, à propos de la recapitalisation d'EDF RFI

L'État continuera par ailleurs, cette année et l'année prochaine, à recevoir ses dividendes en actions et non en liquide. Cela permet à EDF de garder plusieurs milliards d'euros dans ses caisses. L'électricien va en plus procéder à environ trois milliards d'euros de cessions d'ici à 2024.

À la mi-journée, le titre d'EDF était en baisse de 4,3% à la bourse de Paris.

