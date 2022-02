France: Lelandais condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de Maëlys

Peine maximale pour Nordahl Lelandais devant la cour d’assises de Grenoble ce vendredi 18 février 2022. Reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de la petite Maëlys, il a été condamné à la prison à perpétuité, assortie d'une peine de sureté de 22 ans.

À l'énoncé du verdict, la réclusion à perpétuité, assortie d'une peine de sureté de 22 ans, Nordahl Lelandais a à peine esquissé un hochement de tête, mais il est resté silencieux.

En silence également, les membres de la famille de Maëlys se sont pris dans les bras, soulagés d'entendre qu'il était reconnu coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés, et qu'il avait déjà reconnus : l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de Maëlys fin août 2017, mais aussi les agressions sexuelles contre deux petites cousines de 4 et 6 ans le même été.

Après trois semaines d'audience et sept heures de délibération, la cour à donc suivi les réquisitions de l'avocat général Jacques Dallest qui qualifiait la veille l'ancien maître-chien de danger social absolu. La défense de son avocat, Me Jakubowicz, qui estimait que trente ans de prison, c'est ce qu'il mérite et que l'on ne fixe pas une peine à l'aune de la douleur des victimes, n'aura pas permis de lui éviter la perpétuité.

Pas plus que ses excuses renouvelées à la famille de Maëlys le matin même, alors qu'il continuait de nier toute agression sexuelle sur la fillette de huit ans au moment des faits. Nordahl Lelandais est donc retourné en prison le jour de ses 39 ans.

