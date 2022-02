Procès de l'assassinat du père Hamel: «une justice qui ne se rend pas en public, c’est une justice obscure»

Le procès de l'assassinat du père Hamel dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray en juillet 2016 se poursuit devant la cour d'assises spéciale de Paris. En milieu de semaine, le président a décidé d'entendre à huis clos le témoignage de deux policiers qui étaient intervenus sur les lieux de l'attentat. Une décision inédite et qui interroge.

Publicité Lire la suite

En l'absence des assaillants décédés et de l'instigateur présumé, Rachid Kassim, probablement mort en Irak, la cour d'assises spéciale juge depuis le début de la semaine trois membres de leur entourage. Dans le box des accusés, Jean-Philippe Jean Louis, Farid Khelil et Yassine Sebaihia comparaissent pour « association de malfaiteurs terroriste ».

La cour d'assises spéciale de Paris a accordé un huis clos mercredi, au procès de l'assassinat du père Hamel, pour le témoignage par visioconférence de deux policiers qui avaient donné l'assaut lors de l'attentat, en juillet 2016.

► À écouter aussi : Saint-Étienne-du-Rouvray, une commune toujours marquée par l'attentat de 2016

La cour a considéré que « compte tenu de la qualité des fonctionnaires de police » intervenus dans « cette affaire qui a connu des développements médiatiques importants », leur témoignage pouvait être « de nature à mettre en danger leur sécurité et celle de leurs proches », a expliqué le président Franck Zientara.

La cour a donc décidé de « faire droit à (leur) demande », le président faisant aussitôt sortir presse et public. Le président avait par ailleurs ordonné « la confidentialité de l'identité des deux témoins », ce qui signifie que leur nom ne sera pas cité à l'audience. Ils doivent toutefois témoigner à visage découvert, par visioconférence depuis Rouen.

Le huis clos signifie que seuls la cour, les accusés et les parties civiles sont présents dans la salle d'audience. Une « décision inédite et gravissime au regard du droit à l'information », a protesté sur Twitter l'association de la presse judiciaire. Jean-Philippe Deniau, président de cette association, explique au micro de Nathanaël Vittrant, du service Société, en quoi cette initiative pose problème. « Ça fait plus de vingt ans maintenant que je fais des procès. Non je n’ai jamais vu ça ! La question légitime qui se posait à la cour était d’assurer la sécurité des deux policiers qui venaient témoigner. Il existe des moyens très simples de le faire, c’est de les anonymiser. C’est de leur permettre d’intervenir devant la Cour en visioconférence, à visage flouté ou visage masqué… Et c’est tout à fait légitime.

« une entrave à la liberté d'informer »

En revanche, ne pas permettre au public et aux journalistes qui viennent pour retranscrire les débats d’assister à ce qui se dit, uniquement ce qui se dit et qui est très important, c’est tout à fait inédit et c’est une entrave à la liberté d’informer. Et évidemment notre crainte c’est que, ce qui s’est passé hier se reproduise la semaine prochaine, quand nous aurons à entendre les témoins clés de l’enquête. J’attends que cela ne se reproduise plus et surtout que l’on réaffirme le principe de la publicité des débats. Une justice qui ne se rend pas en public, c’est une justice obscure »

Plusieurs avocats des parties civiles ont également qualifié de « regrettable » tant l'éventualité d'un huis clos que le fait que les fonctionnaires ne se soient pas déplacés physiquement devant la cour d'assises spéciale.

Au procès de l'attentat de #SaintEtienneDuRouvray, la cour prononce un huis clos pour l'audition des enquêteurs à cause des risques encourus par la forte médiatisation de l'audience. Décision inédite et gravissime au regard du droit à l'information. @E_DupondM — PresseJudiciaire (@PresseJu) February 16, 2022

(et avec AFP)

► À lire aussi : Le procès de l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray s'est ouvert

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne