L'ONG SOS Chrétiens d'Orient soupçonnée de complicité de crimes contre l'humanité en Syrie

Un tank des Forces armées syrienne dans la région de Hama au nord-ouest de la Syrie (image d'illustration). AFP - GEORGE OURFALIAN

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le site français d'investigation Mediapart révèle que l'ONG SOS Chrétiens d'Orient est soupçonnée de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en Syrie. L'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre s'intéresse depuis 2020 au potentiel soutien de l'ONG envers le régime de Bachar el-Assad et ses milices.