Présidentielle 2022: en Normandie, Éric Zemmour s'affiche avec Nicolas Bay

Éric Zemmour est en Normandie. Le candidat de Reconquête s’affiche aux côtés de son nouveau soutien : Nicolas Bay, député européen qui a quitté le Rassemblement national. Le candidat à la présidentielle continue de mettre en scène son « union des droites ».

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial au Mont Saint-Michel, Julien Chavanne

C’est sur un chalutier baptisé le Grand Charles, en hommage au général de Gaulle, qu'Éric Zemmour a pris la pose avec sa dernière prise : Nicolas Bay, l’ex-cadre du RN a claqué la porte du parti de Marine Le Pen.

« Éric Zemmour, sa démarche singulière, sa volonté de rassemblement, sa capacité à poser les problèmes de fond, c'est-à-dire la survie de la France qui est l'enjeu de cette élection présidentielle, énumère le transfuge fraîchement débarqué à Reconquête. Éviter qu'Emmanuel Macron soit cinq années de plus à l'Élysée qu'il brutalise à nouveau notre pays et nos compatriotes, ça c'est le grand enjeu et le grand défi et aujourd'hui Éric Zemmour est dans une position centrale pour fédérer tous les patriotes dans le cadre d'un projet résolument alternatif ».

Discours « défense » devant le Mont Saint Michel pour Éric Zemmour : augmenter le budget des Armées de 3,6 milliards d’euros par an. A financer grâce…aux économies sur l’aide au développement @RFI pic.twitter.com/GblTkLF1Cr — Julien Chavanne (@julien_chavanne) February 19, 2022

L’ex-Républicain Guillaume Peltier est aussi sur la photo. Éric Zemmour vante l’union des droites, des LR au RN. Et continue de jeter ses filets chez les électeurs de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen.

Nouveau clin d’œil ce samedi : le candidat donne un meeting dans la baie du Mont Saint-Michel pour défendre la « France éternelle ». Les derniers sondages le donnent devant ses deux rivales. Une bonne semaine pour Eric Zemmour.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne