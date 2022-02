France: une randonneuse de 25 ans tuée lors d'un accident de chasse dans le Cantal

Une randonneuse de 25 ans a été tuée par balle, samedi après-midi dans le Cantal, dans un accident de chasse, a-t-on appris auprès des gendarmes et du parquet. Un nouveau drame et un sujet sensible dans l'opinion publique.

La jeune femme est décédée sur place après avoir reçu une balle perdue vers 15 heures samedi lors d'une battue aux sangliers qui a démarré dans l'Aveyron voisin et se déroulait, au moment des faits, sur la commune de Cassaniouze (Cantal), a-t-on précisé de même source, confirmant une information du journal local La Montagne.

Selon le parquet, l'auteur du coup de feu mis en cause est une jeune femme de 17 ans. Testée négative aux stupéfiants et à l'alcool, elle a été transférée à l'hôpital en état de choc. Une enquête a été ouverte du chef d'homicide involontaire et confiée à la brigade de recherche d'Aurillac, selon le parquet.

Le dernier drame en date d'une longue série

Un drame qui vient s'ajouter à une longue liste d'accidents qui ont eu lieu ces dernières semaines. Un automobiliste de 67 ans avait été mortellement blessé par le tir d'un chasseur alors qu'il circulait sur la quatre voies Rennes-Nantes le 30 octobre 2021. Quelques jours plus tôt promeneur qui se promenait avec sa mère à Vallières-sur-Fier (Haute-Savoie), quand il a été grièvement blessé par une balle perdue tirée lors d'une battue au sanglier le 29 octobre.

Le 2 décembre 2020 un jeune homme de 25 ans, Morgan Keane avait également été tué à proximité de son domicile alors qu'il ramassait du bois en forêt. Un chasseur l'a abattu d'une balle en plein thorax lors d'une battue aux sangliers affirmant qu'il l'avait pris pour un animal. Un procès pour homicide involontaire devrait avoir lieu en 2022.

Le sujet sur la table à la présidentielle

Le sujet de la chasse fait d'ailleurs partie des questions abordées par certains candidats à la présidentielle. Yannick Jadot, candidat à l’élection présidentielle pour Europe Écologie Les Verts, souhaite par exemple interdire la chasse le week-end ainsi que durant les vacances scolaires. « Elle avait 25 ans. Une jeune femme est décédée parce qu'elle a été touchée par une balle au cours d'un après-midi de chasse. Pensées à ses proches. Il nous faut plus réglementer cette activité, il y a urgence ! », a insisté dès samedi le candidat écologiste à la présidentielle. Cinq maires d’Ille-et-Vilaine demandent également des demi-journées sans chasse le week-end ainsi que l’interdiction des carabines.

Côté France insoumise aussi, on estime qu'il faut interdire la chasse le week-end. « Les drames se multiplient. La forêt doit appartenir le weekend aux randonneurs, aux promeneurs. Cinq jours de la semaine suffisent pour faire de la chasse. On ne doit plus aller en forêt la trouille au ventre », a souligné l'eurodéputée Manon Aubry dimanche sur RMC.

Le débat sur la chasse a été aussi porté sur le terrain politique, le président Macron étant régulièrement accusé par l'opposition et par les associations de défense de l'environnement de chercher le soutien des associations de chasse. Un soutien qui aurait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour expliquer la démission de Nicolas Hulot du ministère de l'Environnement.

Depuis 22 ans, l'Office français de la biodiversité (OFB) recense pour chaque saison de chasse tous les accidents impliquant des êtres humains. En tout, entre 1998 et 2020, 3807 accidents ont été répertoriés, dont 505 mortels. Des chiffres conséquents qui seraient cependant à la baisse chaque année. Entre 1998 et 2003, l'OFB recensait en moyenne 207 accidents par an dont 34 mortels, contre 132 accidents par an dont 12 mortels entre 2015 et 2020.

