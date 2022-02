Accusations de Mediapart: le communiste français Fabien Roussel tente de répondre

Mis en cause dimanche par le site d'information Mediapart pour son activité présumée fictive d'assistant parlementaire pendant cinq ans, le candidat des communistes à la présidentielle française, Fabien Roussel, a lancé sa contre-attaque ce lundi 21 février. Le candidat communiste à l'élection présidentielle jure de son innocence.

Avec notre envoyé spécial à Paris, Aurélien Devernoix

« J'entends bien que vous avez des questions. Je vais y répondre. » Dans la cohue de journalistes l'accueillant après son passage au « grand oral » du Medef, Fabien Roussel garde le sourire.

Pour le candidat du PCF, les soupçons d'emploi fictif soulevés par Mediapart sont sans fondement. « Je suis complètement estomaqué, puisque beaucoup de ceux avec qui j'ai travaillé pendant cette période, Jean-Jacques Candelier, mes collègues ; tous ceux-là attesteront que nous avons beaucoup travaillé ensemble », assure-t-il.

Mais quand la question des documents prouvant un travail concret d'assistant parlementaire auprès de l'ancien député Jean-Jacques Candelier est posée, Fabien Roussel élude : « Mediapart me demande de retourner mon bureau à un moment où je suis en pleine campagne électorale. Si vous avez vos SMS d'il y a dix ans, champion ! »

Pas de mail non plus... Fabien Roussel l'assure, son rôle était celui d'un conseiller politique et plutôt par téléphone. Un argument convaincant, selon François Bayrou, patron du parti centriste Modem, interrogé sur France 2 : « C'est absolument normal qu'un député faisant de la politique, son assistant aide aussi à faire de la politique », estime-t-il.

Pas sûr toutefois que Fabien Roussel apprécie particulièrement ce soutien : François Bayrou est lui-même soupçonné par la justice d'avoir fait indûment travailler des assistants parlementaires pour le compte de son parti.

