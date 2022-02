Présidentielle française: plusieurs candidats ont présenté leur programme au Medef

Les candidats à la présidentielle française Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen ont défendu, ce lundi 21 février, leur programme économique devant près de 400 entrepreneurs. Une rencontre sous la houlette de l'organisation patronale Medef, à Paris.

Lors de cet exercice de dix minutes de présentation, puis de vingt minutes de questions-réponses face aux chefs d’entreprise, les candidats ont notamment abordé, parmi les grands thèmes : le pouvoir d’achat, qui est effectivement au cœur des grandes questions du moment, et du coup la hausse du smic et des salaires, au cœur de nombreux programmes économiques.

Autre grand sujet, le coût de l’énergie et la question du nucléaire – quelle sera sa part dans le mix énergétique ? La réindustrialisation de la France et la relocalisation des emplois sont placées par beaucoup comme une priorité. La compétitivité de la France passera par la question environnementale et sociale, pour Yannick Jadot (EELV). Les inégalités et le partage de la valeur ajoutée sont mis en avant par Fabien Roussel (PCF) et Anne Hidalgo (PS).

Enfin, d’autres y sont allés plus franchement, envoyant un message clair aux entreprises : « Vous êtes le poumon de la France », a dit Marine Le Pen (RN), tandis que Valérie Pécresse (LR) souhaite simplifier les normes et les codes qui empoissonnent la vie des entrepreneurs, et propose un « comité de la hache ». Comprendre : des coupes drastiques dans les dépenses publiques.

